Angie Cepeda conversó con Publimetro tras recibir reconocimiento a Trayectoria Internacional en los India Catalina

Angie Cepeda, reconocida por su talento y versatilidad en la pantalla, ha dejado una huella en el panorama internacional del cine llevando la bandera de Colombia siempre. Muchas veces parece impensable que los sueños y visiones profesionales se puedan hacer realidad, pero para Angie esto nunca fue un impedimento para aventurarse en una época en el país donde el progreso y avance cinematográfico estaba mucho más limitado que ahora que ya se está construyendo un nicho más sólido. Con su carisma cautivador y su habilidad para transmitir emociones profundas, ha conquistado corazones en todo el mundo, incluso llegando a interpretar papeles en italiano aún cuando no dominaba totalmente el idioma. Su dedicación y compromiso con su arte son ejemplares, demostrando que la pasión es el motor que impulsa el éxito. Su trayectoria es un testimonio inspirador de que los sueños pueden convertirse en realidad con perseverancia y determinación.

Conversamos un poco con Angie sobre su sentir por este reconocimiento, un poco de lo que han sido sus años de carrera artística y lo que quiere seguir explorando actoralmente.

¿Qué significa para usted recibir este premio a la trayectoria internacional en el FICCI, y por supuesto en su país?

Me siento absolutamente honrada y muy agradecida. Es muy inspirador para mí en este momento de mi carrera de 30 años. Ha pasado un montón de tiempo, y que me lo den en mi país es muy conmovedor porque yo siempre he sido una ciudadana del mundo desde que me fui de Colombia. Cuando me fui nosotros no teníamos una industria tan fuerte cinematográficamente y desde que hice mi primera película con Sergio Cabrera Ilona Llega con la Lluvia empecé a moverme detrás de mis sueños. Para mi no existen las fronteras, no está en mi vocabulario, y así ha sido mi vida. El volver a tu raíz, en el lugar donde tú empezaste como lo es Cartagena que es donde yo pasé gran cantidad de mi infancia, es muy significativo para mi. Siento que esto apenas está comenzando. Esto es muy bonito, me lo tomo como una buena señal. Aún quedan un montón de sueños por cumplir.

Angie Cepeda conversó con Publimetro tras recibir reconocimiento a Trayectoria Internacional en el FICCI 2024 Foto: Cortesía Prensa FICCI

Ha interpretado muchos personajes en su carrera, ¿Sientes que ya hizo el papel de su vida?

Por supuesto. Hay proyectos que uno disfruta más que otros y según el momento de la vida. Hay una sincronía en eso, a uno le va llegando, sobre todo con el trabajo del actor que tiene que explorar e ir hacia adentro. He tenido personajes que he disfrutado muchísimo. Creo que los que más me han gustado son los personajes temperamentales. Son mucho más jugosos, más interesantes para explorar.

¿Qué le gustaría explorar?

(risas) Esto puede sonar muy raro, pero la bipolaridad. Creo que todos somos un poco bipolares de alguna manera. Eso sería bastante interesante. Hubo un momento en mi vida que me llegaban personajes más tranquilos y estuvo lindo explorar eso, muchas relaciones de pareja, fue lindo explorarlo en una época, pero ya hoy en día quiero volver a meterme en aguas más turbias. Entrar un poco en la locura del ser humano, todo el drama que hay en la complejidad de un ser humano.

Angie Cepeda conversó con Publimetro tras recibir reconocimiento a Trayectoria Internacional en el FICCI 2024 Foto: Cortesía prensa FICCI

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en diferentes industrias cinematográficas, como Hollywood y Colombiana?

Es una cuestión de números. Evidentemente hay mucho dinero en Hollywood. Después de haber trabajado en tantos lugares al final es el mismo viaje; es un grupo de locos apostando por un sueño, por un proyecto, una historia. El cine es un trabajo de equipo y a veces en iberoamérica no tenemos tanto presupuesto para sacar un proyecto adelante, Trabajar con el obstáculo, se te cae una locación y es como “uy juepucha, ¿qué hacemos?”. Siento que cuando hay más obstáculo se activa más la creatividad, y eso creo que es algo que tenemos toda Latinoamérica, y buscar el cómo podemos resolver, y creo que en Estados Unidos no tiene ese problema (risas) porque tienen mucho dinero. pero la idea es que sigamos fortaleciendo nuestra industria y poder competir en algún momento.

Otra cosa que sí siento que tienen los gringos que les funciona mucho es el Star System que es muy potente en donde un actor importante hace una película y eso garantiza una taquilla, por ejemplo. Creo que en Latinoamérica no tenemos eso a ese nivel.

¿Cuál es su opinión sobre el papel del cine en la promoción de la diversidad cultural?

Creo que todavía falta. Me di cuenta que también la cosa va como por moda, ya que ahora lo asiático. Hay una productora coreana que empezó a invertir para trabajar con Spielberg, y yo decía que tiene todo el sentido del mundo, porque ahora lo asiático está como súper de moda y se está produciendo mucho y funciona. Creo que en el mundo latino todavía falta. Hay un movimiento, hay un cambio y todo, pero siento que no es lo común y yo desearía que creciera cada vez más, que hayan más oportunidades para distintos tipos de personaje, pero ahí va. Ahora hay leyes que apoyan esto y tiene que haber en un cast mucha más diversidad. Desearía que escribieran más historias para latinos y de todo tipo.