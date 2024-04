Sin censura: Jessica Cediel confesó que le gusta estar desnuda en su casa por esta razón

Jessica Cediel le reveló a sus seguidores un detalle bastante íntimo de su día a día, compartiendo que le gusta pasar el tiempo en su casa muy ligera de ropa, en especial sin prendas en la parte superior de su cuerpo, dando a entender que tanto para ella como para algunos miembros de su familia hay una razón de peso para esto.

La presentadora ha esto en la mira de muchos usuarios de las redes sociales desde que decidió enfocar una gran parte de sus publicaciones en su faceta religiosa, compartiendo con frecuencia algunas frases bíblicas, hablando sobre las enseñanzas que aprende en la iglesia, además de mostrar breves videos sobre sus seminarios dominicales.

Esto le ha dejado una serie de críticas en las plataformas digitales, tildándola de “doble moral” por estar entregada a la religión mientras exhibe su figura con ropa reveladora y bailes sugestivos, de acuerdo a muchos internautas.

Sin embargo, Jessica Cediel decide hacer caso omiso a este tipo de detalles y continuar con su vida de manera normal, tal y como mostró en una historia de Instagram en la que muestra que su hermana la atrapó lavando los platos en la cocina completamente desnuda de la cintura para arriba.

A propósito de esto, la modelo aprovechó para brindar algo de contexto sobe este curioso video en el que aparecía ‘topless’: “esta mañana yo me estaba haciendo un masaje relajante, terminé, me fui a la cocina por un vaso de agua y me puse a lavar la loza”.

Seguidamente indicó que en ese momento fue que su hermana la captó sin nada de ropa en la parte superior de su cuerpo, explicando cómo fue que sucedió esta curiosa escena.

Jessica Cediel y sus hermanas no tienen problemas con la desnudez

En la misma serie de historias, la presentadora dio a entender que esta escena no es rara de ver, indicando que tanto ella como sus hermanas e incluso a su mamá les gusta andar muy ligeras de ropa en su casa, con prendas muy cortas o pequeñas y hasta completamente desnudas, dejando entrever que para ellas es algo normal y muy liberador.

“Para nosotras en mi casa, para mi mamá y mis hermanas, desde pequeñitas es normal la desnudez. O sea, nosotros siempre andamos en la casa en paños menores, o ropa súper chiquita, o desnudas, y no tenemos problemas con eso”, dijo Jessica Cediel en una historia de Instagram.

Además, contó que no solo está limitado a la desnudez como tal sino también a otros actos relacionados con este tema: “alguna se está bañando y la otra se mete al baño, no hay lío. O alguna se está cambiando y la otra se mete al cuarto también, no hay lío”.

Cabe destacar que esto solo lo realizan entre ellas, indicando que cuando su papá u otro hombre está en la ecuación sí cubren su cuerpo.