Juan Pablo Raba se empelotó por Bogotá, así recomienda bañarse

Juan Pablo Raba es uno de los actores más querido de Colombia y Latinoamérica, ya que más de una vez ha engalanado las pantallas con sus diversos papeles que lo hacen merecedor de los más estruendosos de los aplausos.

Por medio de sus redes sociales no solo ha mostrado cómo es su vida familiar y laboral, sino que también las ha usado por un bien en general como lo ha hecho recientemente por el racionamiento de agua en Bogotá.

El actor dejó ver por medio de sus historias en la red social Instagram que se metió en la ducha y abrió la regadera para humedecer el jabón, echarse champú y acondicionador mientras se lee la frase “Cumpliendo con Bogotá. 1 minuto y 20 segundos”.

Racionamiento de agua en Bogotá

Es de recordar que el pasado jueves 11 de abril comenzó la medida de racionamiento de agua en Bogotá de acuerdo a la decisión tomada por la alcaldía distrital y el acueducto.

El alcalde Carlos Fernando Galán tomó la decisión para afrontar la sequía que ha visto afectada los embalses que abastecen de agua a la ciudad de Bogotá, los cuales se redujeron hasta los niveles más bajos en la historia. En su más reciente reporte precisó que pese a que se avanza, se necesita consumir menos agua.

“Ayer el consumo fue el más bajo desde que implementamos las medidas. Completamos 6 días por debajo del promedio normal de la ciudad, pero seguimos lejos de la meta. Ayer, 16 de abril, el consumo fue de 15,72 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Debemos bajar aún más nuestro consumo de agua. Con corte al 16 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,28%. La meta de abril es llegar al 20%. Hoy el turno de restricción le corresponde a la zona 7, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas”, indicó Galán.

Precisó que se necesita seguir bajando el consumo y que no se trata de guardar agua sino de consumir menos. Reiteró las duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico.