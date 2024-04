CHICOCURLYHEAD para romper los cánones: redefinir la música urbana por medio de las buenas fusiones

La música urbana sigue evolucionando a pasos agigantados, absorbiendo nuevos matices y fusionando géneros para revitalizarse y ofrecer una frescura inigualable. En este viaje de innovación, artistas como CHICOCURLYHEAD emergen como exponentes destacados, llevando consigo la pasión por el arte y una visión única que redefine los límites del género.

Nacido en Panamá, pero criado en Atlanta, CHICOCURLYHEAD es el producto de una fusión cultural fascinante, donde el vibrante telón de fondo de dos mundos converge en su música. A pesar de tener una prometedora carrera en el fútbol, optó por seguir su verdadera pasión: la música. Decidió dejar atrás los campos de juego para embarcarse en un viaje hacia la cima de la industria musical, con el objetivo de hacer que multitudes de todo el mundo coreen sus canciones.

Influenciado por artistas como Chris Brown y las leyendas del reguetón, CHICOCURLYHEAD encontró su propio sonido, un reflejo auténtico de sus experiencias personales, especialmente en el ámbito del amor. Su sencillo “Many Nights”, parte de su esperado primer EP, es solo un ejemplo de la magnitud de su talento y la profundidad de su arte.

Con presentaciones exitosas en eventos de renombre como Tecate, Pal’ Norte, Coca Cola Flow Fest en Ciudad de México y Austin City Limits, CHICOCURLYHEAD ha demostrado su capacidad para conquistar escenarios y corazones por igual. En una entrevista con PUBLIMETRO, el artista panameño compartió cómo su trasfondo deportivo ha influido en su carrera artística, y cómo la fusión de géneros le ha permitido crear producciones verdaderamente únicas, impregnadas de pinceladas distintivas que cautivan a su audiencia.

¿Cómo fue dejar tu prometedora carrera deportiva para dedicarte a otra de tus grandes pasiones? ¿El deporte te dejó lecciones que puedes aplicar en la música?

En el ámbito de la música, por ejemplo, tengo un recuerdo muy claro. Esperé hasta el último día para tomar la decisión respecto a seguir el camino de cantar en vez de jugar, y algo dentro de mí me instaba a probar suerte en la música. Decidí darle una oportunidad y relegué el fútbol a un segundo plano en términos profesionales, aunque aún disfruto jugar ocasionalmente, ya no lo veo como una carrera.

La música y el deporte son muy pasionales, eso ha sido lo que he logrado compartir, pues trato de dar lo mejor de mí en ambos; el fútbol es una actividad sumamente física, en cambio, la música requiere un enfoque más mental, y todavía me estoy adaptando a esa dinámica. En el fútbol, siento que el resultado está directamente ligado a mi esfuerzo físico, mientras que en la música, incluso poniendo todo de mí, los resultados no siempre son predecibles. Es una diferencia significativa que estoy aprendiendo a aceptar.

A tu música la caracteriza la fusión y las letras de tus vivencias personales, ¿por qué traer estos elementos a tus canciones?

Siempre he disfrutado mezclar diferentes elementos, ¿sabes? Para mí, la música es como un experimento constante. Con la cantidad de géneros musicales que están surgiendo en estos tiempos, es difícil predecir qué funcionará y qué no, ya que cada persona tiene sus propios gustos y preferencias. Siempre me ha gustado un poco de todo en la música. Mis proyectos suelen incluir elementos de pop, aunque siempre estoy abierto a experimentar con diferentes estilos y letras.

Referente a las letras, a veces me resulta difícil abrir mi corazón, ya sea para expresar lo que pienso, lo que siento o si quiero comunicar algo. Con la música es mucho más fácil abrir mi mente, me ha ayudado personalmente a ser más abierto y honesto, no solo con mis seguidores, sino también conmigo mismo. Creo que cada artista aborda este aspecto de manera diferente; algunos son muy francos en sus canciones, mientras que otros son más reservados; lo importante es sentirse cómodo en tu propio arte.

¿Cuáles son tus referentes musicales?, ¿prefieres la música en inglés o en español?

No puedo dar una lista completa, pero tengo un gran aprecio por artistas como Chris Brown e incluso Rauw Alejandro. Sin embargo, en realidad disfruto un poco de todo. Hay muchos movimientos musicales que merecen la pena seguir. En cuanto al lado latino, me resulta un poco difícil expresarme porque hay muchas similitudes, pero definitivamente me gustan artistas de la escena argentina, además del regional de México, que está rompiendo barreras y dando grandes colaboraciones. Hay tantas cosas de las que uno puede inspirarse. Personalmente, disfruto de una amplia gama de géneros musicales.

¿Cómo fue el proceso de producción de tu EP? ¿Qué van a encontrar quienes lo escuchen?

Realmente fue un proceso muy bonito, porque descubrí cosas sobre mí mismo que no sabía. Surgieron conversaciones de manera natural y de ahí nacieron las canciones. Trabajé mucho con Nada, un artista productor muy orientado hacia lo electrónico. Durante nuestras conversaciones, me contó sobre su proceso de trabajo, y fue así como surgió un estilo funky y electrónico, una mezcla de diversos elementos. De ese proceso el proyecto en sí también tomó forma durante esa semana que pasamos trabajando en Los Ángeles, encerrados en el estudio, tocando música.

Fue durante esas conversaciones donde pude contar mis historias, expresar cómo me sentía y compartir mis pensamientos. Todo eso fue la génesis de todo el proyecto, es una historia y espero todos puedan interpretarla de la forma más genuina, tal y como la reciban.

Si quieren conocer más sobre la música de CHICOCURLYBOY, pueden visitar sus redes sociales y las plataformas musicales para estar a la expectativa de sus nuevos lanzamientos