¿Shakira no vendrá a Latinoamérica? Ciudades a las que llegará su gira mundial

El pasado 12 de abril la cantante Shakira anunció que regresa a los escenarios para lo que será ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ con el que desplegará todo su poderío musical tras el lanzamiento de su décimo segundo álbum.

Shakira dio a conocer la noticia en Coachella pues fue la gran sorpresa que el productor Bizarrap tenía prepara para lo que era su actuación en ese festival, y es así como la colombiana salió desde la parte baja del escenario sobre una plataforma que se elevó y se fondo se leía la frase “La loba se viene”. La cantante inició su presentación con el tema ‘La Fuerte’ y a los minutos hizo un paréntesis para revelar su gira.

“Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira, Biza. ¡Me voy de gira por fin! ¡Sí! Al fin nos vamos de gira empezando aquí. Empezando aquí este noviembre, este año, en esta ciudad ¡No puedo esperar! ¡No podría haber pedido más! Muchas gracias”

— Shakira