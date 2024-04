¿Se pelearon? Tras polémica separación y discusiones William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reencontraron

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez llegó a su fin y así lo confesó la propia actriz en una entrevista la semana pasada en la que se mostró dolida y muy triste.

Además, luego de esa entrevista salió a la luz los problemas que la pareja había tenido en los que hasta llamaron a la policía y dejaron ver que las cosas iban muy mal entre ellos.

Incluso salió a la luz una llamada de William a la policía en la que estaba buscando a su hija Kailey porque al parecer no sabía nada de ella ni habían hablado.

Aunque el actor no ha hablado sobre el tema, el fin de semana aseguró que tenía su propia versión de la historia.

“Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all”, dijo el actor a través de un mensaje en redes.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reencontraron este fin de semana y así fue

A pesar de todos los problemas y escándalos William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reencontraron este fin de semana y todo quedó grabado en un video que circula en redes.

El programa Al rojo vivo detalló que la expareja se encontró el fin de semana en el partido de béisbol de su hijo Christopher y ambos fueron muy educados y mantuvieron la calma, aunque estuvieron alejados.

Según se ve en el video, el actor estaba abrazando a su hija Kailey, con quien también tuvo una discusión por una supuesta amante que estaba en su casa, lo que dejó ver que las cosas están mejor entre ellos.

Por su parte, Elizabeth estuvo lejos del actor y padre de sus hijos compartiendo con otras mujeres, seguro madres de los compañeros de su hijo y al final William se fue solo en su auto por lo que parece que ni mediaron palabras.

“Lo mejor que hacen es respeto de ambos por sus hijos”, “siempre van a coincidir por sus hijos, ojalá se lleven bien”, “como Piqué y Shakira, tienen que ser diplomáticos y llevarse bien por los hijos”, “es lo mejor que pueden hacer, ser maduros por sus hijos y respetarse”, y “por el bien de sus hijos espero que se respeten”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Hasta los momentos Elizabeth Gutiérrez no ha compartido nada en redes desde la entrevista, mientras que el actor ha dejado mensajes con imágenes con los que deja saber que está tranquilo y no se siente culpable por nada.