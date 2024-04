Familiar revela sorprendente apodo secreto del príncipe William y hace enfurecer a la corona británica

En los últimos meses, la familia real británica ha estado en el punto de mira por distintos motivos. Primeramente, Kate Middleton revelaba al mundo entero su padecimiento de cáncer a través de un video en redes sociales, del cual ya está en tratamiento de quimioterapia. Por eso, su esposo el príncipe William se ha encargado de ser su gran apoyo y así lo ha demostrado desde hace tiempo atrás. Ahora, la prensa británica ha revelado el apodo que tenía el príncipe William y que no ha gustado a la corona.

Un familiar cercano a la corona británica revela el apodo del príncipe William

El heredero al trono británico está haciendo frente a diferentes situaciones complicadas de manejar. Debe acudir a distintos eventos que forman su agenda real, ya que su padre el rey Carlos III, también está siendo tratado de otro cáncer.

El Príncipe William y Kate Middleton

Es muy común que los miembros de diferentes casas reales de todo el mundo tengan diferentes nombres, además de grandes títulos por los que se les suele conocer en determinados momentos. No obstante, también son muchas de las familiares reales que dan un paso más allá y usan apodos graciosos. De hecho, algunos de ellos pertenecen a la intimidad y no ven la luz del día, pero otros sí.

Príncipe William y su apodo: One Pint Willy

Mike Tindall, el esposo de la sobrina del rey Carlos, Zara Tindall y, por tanto, prima del Príncipe de Gales, reveló en una entrevista el apodo con el que conocían al príncipe William. “Para el Príncipe de Gales, es conocido como ‘One Pint Willy’”, afirmaba en ese entonces. El apodo vendría siendo algo como “Guille, una pinta”, haciendo referencia a la cerveza y su medio litro aproximado de cantidad.

Príncipe William

Al parecer, este apodo no le molestó al príncipe William. Tiempo después el heredero al trono británico se encontró con el entrevistador y le recordó estas palabras que había expresado el marido de su prima. “Fuiste tú quien le sacó los apodos; se disculpó conmigo por eso. Cuando Lo vi, dije Mike, cuando dices que no vas a mencionar tus apodos no significa que menciones el mío, no es justo”, comentó.