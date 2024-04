¿Faltan medidas? Alejandra Giraldo mostró su molestia por el poco ahorro de agua de los bogotanos

Alejandra Giraldo es una de las periodistas y presentadoras más queridas de televisión colombiana, pues a lo largo de más de 3 años ha hecho parte de ‘Noticias Caracol’, destacándose por su carisma y profesionalismo durante las primeras emisiones del informativo junto a Andrés Montoya. Además de llevar a cabo su faceta como empresaria junto a su esposo Alejandro Serrano, enfocada en alimentos para perros, teniendo en cuenta el amor que siente la paisa por los caninos, promocionando estas compras a través de sus redes sociales en donde suele ser muy activa. Sin embargo, en esta ocasión Giraldo mostró su molestia por por el poco ahorro de agua de los colombianos.

La presentadora de ‘Noticias Caracol’ más allá de su presencia en la pantalla chica, también ha buscado darse a conocer a través de plataformas digitales ganando un amplio público y por ende, la admiración con la que cuentan sus fans. Sin embargo, desde su rol como periodista no hace a un lado cada una de las situaciones que suceden a diario en el país, especialmente la que ha generado preocupación en las últimas semanas en los bogotanos a causa del racionamiento de agua por el bajo nivel de los embalses cercanos.

En medio de su camino, Alejandra ha buscado utilizar diversas mecanismos con el fin de ahorrar agua mientras que se ducha y también mientras que utiliza su lavadora. Pero, esta situación no ha sido sencilla para nadie, sin embargo, la situación cada vez resulta siendo mucho más compleja y recientemente Giraldo hizo un llamado para seguir ahorrando: “Nos estamos alejando de la meta y nos estamos acercando a quedarnos sin gota de agua. Esto es muy serio”, fueron las declaraciones de Alejandra Giraldo.

Si bien, las medidas de racionamiento de agua siguen vigentes en la capital, actualmente estas no estarían funcionando, pues se el gobierno de Galán recientemente anunció una nueva medida, pues aquellos hogares que consuman más del doble del consumo básico, es decir 22 metro cúbicos al mes, tendrán que costear un pago adicional en su factura de servicios públicos: “para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño y para desincentivar el consumo excesivo de agua en Bogotá”, aseguró Carlos Fernando Galán.

Aunque con el paso de los días se pensó que la situación podría cambiar, esto no pasó, pues de acuerdo con el más reciente reporte también compartido por la periodista de Noticias Caracol estas medidas no estarían funcionando del todo: “Esto no está funcionando. Nos estamos haciendo un harakiri”, palabra mejor conocida como un suicidio a través de un ritual.