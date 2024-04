Hace solo unos dias Giovanny Ayala fue tendencia en redes sociales por ser el primero en tener en Colombia la Cybertruck de Tesla, compañía bajo el sello de Elon Musk. Dicho automóvil tuvo un valor aproximado de $1.600 millones de pesos. Además, el cantante de música popular reveló que estuvo ahorrando durante cuatro años para poder adquirir este nuevo ‘lujito’ como fruto de su esfuerzo y trabajo.

¿Le llegó competencia a Giovanny Ayala? Felipe Saruma se compro milloraria camioneta: Esto le costó

En las últimas horas, el ex esposo de Andrea Valdiri, creador de contenido y realizador audiovisual compartió su nueva adquisición, “Hace tiempo me topé con un carro que me parece espectacular, es muy deportivo y elegante, pero, también muy agresivo. Estoy muy emocionado porque es algo muy especial”, mencionó. Se trata nada más y nada menos que un auto deportivo, un BMW Z4 M40i color negro, que cuenta con una capota convertible retráctil que se pliega en solo 10 segundos, incluso a velocidades de hasta 31 mph. También tiene sistema BMW Intelligent Personal Assistant, que te permite controlar diversas funciones del vehículo con la voz.

Dicho auto deportivo cuesta al rededor de 379.900.000 pesos. Así que a pesar de que es un auto de una marca reconocida mundialemente, no logra superar la ‘millonadita’ que se gastó Giovanny Ayala en su poderosa Cybertruck que ya anda rondando por las calles de Colombia. Así que pese a tener un divorcio reciente, Felipe Saruma sigue demostrando que puede seguir facturando por sus propios medios, sin el apoyo de quien fue en su momento su esposa, ya que algunos internautas habían menciondo que lo que había conseguido había sido por el apoyo de Andrea Valdiri.