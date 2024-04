¿Es intocable? Diana Ángel se molestó tras ser nominada por Tania Valencia

Muchas emociones se vivieron durante la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y es que las lideres de cada equipo dentro de competencia estaban en la placa de nominados. Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ y Karen Sevillano por team papilla, así como Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños por team galácticos junto a Omar Murillo por independientes y Tania Valencia por infiltrados se disputaban el puesto por una semana más.

Sin embargo, con el 2,49 % del total, que derivó en 292.302 votos del público, la actriz y modelo Tania Valencia terminó siendo la décima eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y se convirtió así en la tercera participante con menos tiempo en competencia, seguida de Naren Daryanani que duró siete días y Nanis Ochoa que permaneció solo por 23 horas.

A su salida la esperaba Carla Giraldo para hacerle la pregunta de rigor sobre la persona a la que dejaría nominada, y no dudó en dar el nombre que al parecer muchos televidentes estaban esperando.

“Diana Ángel, porque creo que es una participante muy fuerte, creo que se subestima mucho, pero también va a ser interesante cómo los demás van a reaccionar a su nominación y además estando dentro en la nominación de hoy los que más me apoyaron fue el team Cielo, es como ajedrecista nada más, es para apoyar en algo a mi team Cielo”

Tras la salida de Tania Valencia los participantes que siguen en pie dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se fueron hasta el área de la placa de nominados para conocer el nombre que la persona que quedaría sentenciada. Y al reflejarse que era Diana Ángel esta no dudó en reaccionar.

“Se los dije, se los dije. Yo sé por qué se los decía, yo sabía que me iba a nominar a mí. La leí, la leí, la leí completa y por eso me le posicioné, y yo sabía que me iba a nominar a mí. Lo sabía, lo supe, te lo dije ¡Lo sabía! ¡Me nominó a mí!”

— Diana Ángel