“Me puedo morir ya”: Maná subió al escenario a periodista de la W Radio, quien no escondió su felicidad

“Sí soy la favorita de Dios”, fue el mensaje que dejó la periodista de la W Radio Johanna Fuentes, luego de que ‘Fher’ de Maná la subiera al escenario en la presentación que realizó en el Movistar Arena.

En medio de sus presentaciones, la banda mexicana sube a alguno de sus fanáticos a la tarima a compartir un especial momento con ellos. La afortunada del show en Colombia fue la reportera de la W Radio, quien disfrutó en el escenario, abrazó al artista y no dejaba de poner cara de sorprendida.

De la emoción, la periodista comenzó a grabar y a cantar junto con él. Luego de la canción, el cantante le preguntó su nombre, a quién ama más, si tenía novio y más.

Probablemente este fue uno de los encuentros que los fanáticos de Maná y más la reportera recordarán toda su vida.

‘Maná me acaba de subir al escenario, me puedo morir ya”, “ahhh, gracias a los que me grabaron, sí soy la favorita de Dios” y “amé tanto” fueron algunos de los comentarios de la periodista en sus redes sociales.

Sus seguidores también celebraron el momento con ella. “Hermosa lo disfrutaste demasiado, así debe ser todo en la vida”, “qué momento”, “encima una de las mejores canciones de Maná. Genial”, “qué emoción”, “eres toda una rockstar”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la periodista en la red social X.