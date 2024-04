No hay duda que la industria de la música se maneja un ritmo de vida bastante acelerado, grabación de música en estudio, videoclips, presentaciones y giras hacen parte de dicha realidad. Pero en la música regional colombiana, dicho movimiento de vida no es la ecepción.

Cantante de música popular se tuvo que retirar de los escenarios debido a una trombosis venosa cerebral

Daniel Merak de solo 24 años le comentó a ‘La Red’ sobre cómo se dio cuenta que tenía esta enfermedad “Llegué con un dolor de cabeza que nunca había tenido. Me tomé una pastilla para el dolor de cabeza. Fui para urgencias y cuando iba en el cmaino se ponía más borrosa la vista. En un momento me tocó parar porque ya estaba vomitando y ahí sí me preocupé del todo (...) Me fui para mi casa pero estaba exactamente igual y yo dije ‘esto no es normal’. Cuando la doctora llegó me dijo “Te encontramos una trombosis de senos venosos”. Fueron días de mucho estrés”. Esta es la razón por la que el artista estará alejado de los escenarios por cerca de seis meses.

Este suceso ocurre justo cuando estaba en uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que hace solos emanas había sacado canción junto a Pipe Bueno, uno de los cantantes de música popular más importantes del país. Daniel también manifiesta que este tiempo es necesario para recuperarse, ya que sin salud no se tiene nada.

Por ende, queda esperar que el tratamiento de Daniel sea un total éxito y que pronto pueda retomar su más grande pasión que es la música, y del mismo modo, sus seguidores puedan sguir disfrutando de todo lo que tiene para mostrar musicalmente en los escenarios.