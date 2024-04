Tres razones por las que no lo contratan en una entrevista de trabajo: evite estos errores

No hay nada más angustiante que prepararse para presentar una entrevista de trabajo. Los nervios y la incertidumbre se apoderan del cuerpo y da señales que los reclutadores reconocen fácilmente, puesto que no analizan solo las respuestas que dan, sino algunas opiniones, datos relevantes, la manera en la que el candidato entra, como se despide, como se sienta, sus gestos, entre otros, por lo que perder un trabajo puede ser muy fácil si se comenten tres de los errores que reveló Lindsey Mustain, extrabajadora de recursos humanos de Amazon.

Tres errores que repelen la oportunidad de conseguir empleo

“Existe un fenómeno llamado la ‘búsqueda de validación’, también conocida como desesperación... Esa proyección, esa energía de ‘cógeme a mí’, es lo que finalmente repele la oportunidad”, indicó Lindsay Mustain para luego revelar las estrategias para enfocar el perfil y la actitud a la hora de presentarse en una entrevista de trabajo

Tres claves a la hora de buscar empleo y no morir en el intento

La experta en recultamiento recomienda en primera instancia no presentarse una y otra vez a puestos de trabajo en una misma empresa en espacios de tiempo muy cortos, indicando que es una señal de que estás en la “lista negra” del reclutador si “has solicitado 20 veces el empleo en dos años y no te han cogido”.

En segunda instancia la reclutadora indicó que la manera en la que el candidato se perfila en LinkedIn dice mucho de la seguridad, confianza y desesperación que tiene por emplearse, por lo que recomienda no poner en la foto de perfil de LinkedIn la opción “Open to Work”, porque la empresa reconoce que de entrada, el postulante necesita algo y que está buscando cualquier empleo, más no está dispuesto a elegir la mejor opción para su carrera profesional.

“Reduce tus oportunidades de ser un candidato más valorado. Además, cambia la dinámica de una entrevista laboral: ya no es la empresa quien ofrece un puesto de empleo, sino que eres tú quien ofrece a la empresa un trabajador”, acotó Mustain.

Finalmente, como tercer consejo, recalcó la importancia de no publicar el estado laboral y la opinión del mismo en las redes sociales, ya que los reclutadores también analizan cómo se comunican los postulantes en las distintas plataformas.

“Recuerda, no necesitas cualquier trabajo, sino que quieres un buen trabajo”, acota la experta que menciona que cuando una persona pierde su trabajo y publica que se encuentra desempleado y agradece cualquier ayuda, es contraproducente, porque las empresas repelen a quienes revelan las necesidades laborales que tienen al mostrarse tristes, vulnerables y heridos. Por el contrario, recomienda mostrar los trabajos pasados, experiencias y cualidades que demuestran seguridad y confianza, ya que demuestra adaptabilidad y una mirada positiva a los cambios de la vida, por lo que estará abierto a aceptar las condiciones laborales según sus intereses y no por sus necesidades.