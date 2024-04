‘La Casa de los Famosos’ se ha caracterizado porque sus participantes generen diferentes peleas y polémicas día a día dentro de la casa. Pero la producción decidió implementar la dinámica de ‘La línea de la Vida’, donde los famosos pueden contar un poco más sobre sus vidas, y así conectar un poco más con sus seguidores a través de la pantalla.

Ya han pasado la mayoría de los participantes por esta sección, pero cuando fue el turno de Natalia Segura, muchos no se esperaban las declaraciones de la caleña sobre su padre, su ausencia, y lo que hizo mientras estuvo atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

Papá de ‘La Segura’ reapareció después de que ella revelara que le deseó quedar cuadrapléjica

En medio de lágrimas, Natalia contó que durante su infancia tuvo un padre ausente, y recalcó lo que le dijo cuando fue víctima de una atentado “Lo amo porque es mi papá, pero que hasta el sol de hoy no he podido perdonarle que un dia me haya mandado una nota de voz y me dijera que ojalá quedara cuadrapléjica”.

Recomendados

Después de esto, Alexander Segura, padre de la creadora de contenido, le concedió una entrevista a Tubarco.news donde mencionó que sus palabras fueron más duras de lo que dijo Natalia en el reality “«Si usted me queda sin movilidad y me la gano para Dios, no hay ningún problema, pero si veo que usted se me va a parar y se va a poner a correr, yo prefiero que me la deje sentadita o que se me la lleve. Eso no va a cambiar nunca».

“Lo de la nota de voz es que mi hija venía en una carrera de desprestigio a través de las redes sociales y yo callaba. Le puse un audio indignado y le dije que no sabía en el problema que se estaba metiendo. Me llené de amargura y le dije que el Dios del cielo la podía anular si ofendía a su padre”, mencionó.

Alexander Segura adicionalmente aprovechó el espacio de difusión para mandarle un mensaje a su hija con la esperanza de que lo vea cuando salda de la casa “Muchas veces he llorado porque te amo, porque sé que has sufrido. Solo te digo que te amo mucho, eres un orgullo para mí”.

Pese a lo mencionado en la entrevista, en redes sociales los seguidores de la caleña no le creen, ni ven arrepentimiento de sus palabras mencionando “Ya para qué, el daño ya está hecho”, “Esas palabras nunca se perdonarán”.