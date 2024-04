¿No les gustó la nueva chef? Por esta razones los seguidores del programa se quejan de MasterChef

MasterChef Celebrity es un programa de televisión colombiano de competición gastronómica entre famosos. Este es el tercer formato de la serie MasterChef en Colombia, después de la emisión de dos temporadas del tradicional MasterChef y una de MasterChef Junior.

El programa fue creado por Franc Roddam y es presentado por Claudia Bahamón. Los jurados son los chefs de renombre nacional e internacional Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y en esta nueva temporada se sumara la reconocida chef Adriana Marina Jurado.

La primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia comenzó a emitirse el 5 de junio de 2018 y desde entonces ha tenido varias temporadas, cada una con sus propios ganadores y momentos destacados. Por ejemplo, en la primera temporada, el comediante y empresario Piter Albeiro se coronó como el ganador.

El programa ha recibido nominaciones y premios, incluyendo los Premios TVyNovelas y los Premios India Catalina, lo que refleja su popularidad y reconocimiento en la televisión colombiana.

Las pruebas en el programa incluyen la Caja misteriosa, pruebas por equipos, retos de presión, retos de eliminación y retos creativos, donde los participantes deben demostrar su creatividad y habilidades culinarias para avanzar en la competencia y evitar la eliminación

A pesar de todo su éxito varios seguidores del programa se quejan porque ya están cansados de ver el formato de las celebridades y les gustaría que retomaran el formato original que son personas comunes y corrientes, pero con las ganas de aprender y participar en esta fascinante experiencia.

“Cuándo van a sacar ‘MasterChef’ pero no famosos”, “Para cuándo el ‘MasterChef’ de nosotros los pobres”, “Por qué no vuelven a hacer un ‘MasterChef’ con personas normales”, “¿Hasta cuándo con los celebrity? Queremos ver a gente no famosa”, “Ya cambien y pongan a gente del común a concursar”, fueron algunas del los comentarios más fuertes en las redes sociales del programa.