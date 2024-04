“Morronga”: ‘La Segura’ vuelve a atacar a Martha Isabel Bolaños

Durante el más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivió mucha tensión y es que en horas de la tarde durante la convivencia se llevó a cabo una actividad que consiste en ponerle etiquetas a sus compañeros.

Cada uno fue pasando tomando los adjetivos escritos en etiquetas para irlos a pegar en la cara del famoso que consideraban que le correspondía. Pero uno de los momentos más tensos fue cuando Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, tomó la palabra “morronga” la cual encabeza su lista de insultos a Martha Isabel Bolaños. La creadora de contenido caminó por la terraza sin la ayuda de nadie y explicó sus motivos.

“Moronga, creo que es una de las palabras que más le ha dicho a Martha en el reality, me parece que es una persona que se jacta demasiado de su falsa espiritualidad, de ser todo lo contrario a lo que realmente ha demostrado que es. me encantaría que me dijeras todo en la cara. El hecho de decir ‘vamos a sacar a esas dos perras como sea’”, dijo ‘La Segura’.

Ante esto Martha Isabel Bolaños le indicó que no usó esa palabra, y que por el contrario es un término que sí usa ella y Karen Sevillano. Esto en referencia a una de las conversaciones que se revelaron en ‘El Cine de los Famosos’ días atrás.

“De frente cuando le decimos algo siempre se escurre, es morronga, habla detrás, no está mal aquí todo el mundo es chismoso aquí todo el mundo habla siempre lo he dicho. Así que sí para mí es una persona morronga en todo el sentido de la palabra es Martha Isabel Bolaños”, agregó ‘La Segura’.

La Segura: “Vamos a sacar esas perras”

Martha: “jamás use esa palabra, esa palabra es de usted”.



Sin embargo, a Martha Isabel Bolaños le tocó intervenir y reiterar que sus palabras no fueron una afirmación, sino una pregunta. Pero agregó una frase que encendió el debate ante la guerra que se vive en las redes sociales.

“Le sigo pidiendo sabiduría al Universo. Nos vamos a sacar el domingo no te preocupes, el domingo nos vemos, mejor dicho” Martha Isabel Bolaños a lo que ‘La Segura’ respondió “Te vas a pelar de nuevo” mofándose de la cantidad de votos que tuvo durante la eliminación pasada. Las reacciones por parte de los televidentes no tardaron en llegar por lo que se manifestaron por medio de las redes sociales.

