Diego Guauque ha sido uno de los periodistas del Canal Caracol que se ha destacado por ser parte del equipo investigativo de Séptimo Día, el programa de periodismo investigativo del canal. Una de las noticias más duras que pudo recbir, fue cuando le notificaron que tenía cáncer, enfermedad que lo alejó de las pantallas durante varios meses, pero que después de superar largas y dolorosas jornadas de tratamiento, está listo para volver a las pantallas este 14 de abril.

Luego de superar el cáncer, Diego Guauque quiere cumplirle un sueño a un niño con una enfermedad terminal

Una de las características que ha tenido Diego en su trabajo, ha sido la manera humana en la que hace sus reportajes y crónicas. Pero desde que logro sobrevivir a dicho suceso a manera personal, la sensibilidad del periodista por estos temas lo llevaron a seguir trabajando para las personas con algún tipo de enfermedad.

En esta ocasión, Guauque quiere cumplire el sueño a un niño que tenga alguna enfermedad terminal, bien sea conocer a alguna figura pública, salir del país, o algo que se pueda materializar a sus realidades. En un video publicado en sus historias de Instagram mencionó “Quiero hacer una crónica de un niño o una niña que sté en un estado difícil de salud, y que antes de morir tenga unsueño y que ese sueño le se adificil cumplirlo, y que nosotros le ayudemos a cimplirle ese sueño, para que se vaya a descansar para siempre, pero con su sueño cumplido. se me ocurren sueños como un artista que admire mucho, de querer conocer a Mikey Mouse en Disney World, otro me habñaba de no quere morir sin conocer a su papá (..) si se les ocurre algún candidato, me cuentan porfa ”.