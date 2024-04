Karen Sevillano se quedó encerrada en el baño y le terminó pidiendo ayuda a Julián Trujillo

Luego de la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia los participantes tuvieron que tomar decisiones de ahorro con respecto a la medida de racionamiento de agua en Bogotá que ya que también les será distribuida a determinadas horas.

Pero mientras las preguntas van y vienen en el área de baños de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia sucedía un hecho que desató las risas de los televidentes y que estuvo protagonizado por Karen Sevillano.

Y es que la creadora de contenido tuvo inconvenientes íntimos y necesitaba una toalla, por lo que no podía salir desnuda ante las cámaras. La participante no dudó en hablarles pidiéndole ayuda al ‘jefe’ para que alguien fuera a auxiliarla, pero producción hizo caso omiso dando como resultado un momento que recuerda a la Karen del principio del programa que generaba el denominado “contenido” con sus ocurrencias.

En medio del momento Karen gritó hasta más no poder, pero nadie estaba cerca del área de baños, por lo que tras cansarse de llamar a sus aliados en competencia terminó hasta pidiéndole ayuda a Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños.

“¡Jefe! Jefe, ¿usted me está viendo, cierto? ¿Jefe? ¡Julián Truji…! Si no me hacen caso mis amigos que me lo hagan mis enemigos… ¡Martha! ¿Dónde está mi equipo galactico? No, esto solo me pasa a mí. Lo que yo quiero saber es dónde está mi gente ¡Chicoooos! Espero que ustedes no están haciendo memes de esto, yo cómo me voy a dejar aquí encerrada”

— Karen Sevillano