“País muy violento”: Julián Román confesó que una de las cosas más difíciles han sido las críticas y amenazas recibidas

Julián Román es un reconocido actor y director de cine y teatro, quien tuvo logró saltar a la fama gracias a su participación en telenovelas como ‘Francisco el matemático’, ‘Me llaman Lolita’, ‘Lady la vendedora de rosas’, entre otras. Aunque su camino dentro de la esfera actoral no ha sido sencilla para el bogotano, su pasión ha logrado ser más fuerte, pues además contó con el apoyo y la experiencia de su padre, Edgardo Román, otro icono de la pantalla chica. Luego de algún tiempo el actor se convirtió en la principal figura de varias producciones, entre ellas ‘Los Tres Caínes’, inspirada en los hermanos Castaño: Fidel, Carlos y Vicente, tres paramilitares que convulsionaron no solo Cali, sino también Colombia. Ahora, la telenovela regresó a RCN y recientemente Julián confesó que una de las cosas más difíciles han sido las críticas y amenazas recibidas.

Aunque la producción de los ‘Tres Caínes’ se lanzó a la pantalla chica en el año 2003 siendo producida por RTI Televisión y por ende, llegando a ser parte de la parrilla del ‘prime time’ de RCN Televisión. La principal figura fue Julián Román, quien le dio vida a Carlos Castaño, mejor conocido en ese momento como ‘El Comandante’, teniendo que interpretar fuertes escenas de violencia y comportamientos que tuvo el hombre en aquella época, pero más allá de su participación en esta producción las críticas e incluso amenazas no faltaron, teniendo en cuenta el tema tan álgido que estaba mostrándose noche a noche.

Como fue mencionado anteriormente esta producción regresó a las noches de RCN, sintonizada a las 10:30 pm, luego de ‘La casa de los famosos’. En medio el recuento de cada uno de los capítulos, Julián decidió referirse al tema, aprovechando para compartir con sus seguidores y permitiéndoles preguntarle lo que desearan. Una de las que más se destacó fue precisamente: “Cómo afrontaste las críticas y las amenazas?”

Ante el hecho y sin problema alguno Julián Román se refirió al tema indicando: “Creo que eso fue lo más difícil y lo más complicado realmente. Porque este es un país muy violento y la gente como que no entendía que era un personaje y a parte era muy apasionado el tema. Además cuando se estrenó el tema hace trece años o doce años, pues el tema del paramilitarismo todo el mundo lo negaba, entonces se volvió un tema muy jodido”, fueron las primeras declaraciones del actor.

Sin embargo, estas no terminaron allí, pues no solo se dieron a través de las redes sociales, sino también lograron superar el límite: “A mí me tuvieron que hacer estudio de seguridad de RTI, la productora que se encargó de hacer eso. Me ayudó con el tema y no la pasamos nada bien, entonces ese es un mal recuerdo de esa época”.