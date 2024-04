⁠Exparticipante de MasterChef confesó que solo es bachiller y aún así triunfó en los medios

El reality de cocina más famosos de Colombia, ‘MasterChef Celebrity’, sin duda se ha encargado en cada una de sus versiones, tener la mejor selección de celebridades para hacer de cada reto de cocina, una verdadera experiencia de entretenimiento para los televidentes, puesto que a diferencia de otros formatos del Canal RCN, este reality show no se centra en la convivencia sino en la técnica, sazón y perfección culinaria de cada uno de los participantes, por lo que quienes ingresan al formato, terminan llevándose todo el cariño de los televidentes, como fue el caso de la comediante Natalia Sanint, que reveló cómo ha logrado llegar a obtener reconocimiento en los medios nacionales.

Natalia Sanint reveló que no cuenta con una carrera profesional

En entrevista para Pulzo, Natalia comentó cómo saltó de los escenarios de comedia y de las redes sociales a ser parte de la reconocida emisora, Olímpica Stereo sin tener un título universitario, pues dejó saber que cuenta solo con su diploma de bachiller académico.

“Yo siempre he hecho radio, desde mis 17 años. Soy bachiller académica, de hecho, solo tengo hasta once, ni siquiera soy técnica. Yo de vaga no me metí a hacer un curso, es que era terrible”, reveló la comediante al medio de comunicación, por lo que explicó que por fortuna su talento lo ha sabido potenciar y lo ha hecho facturar, motivo por el cual de hacer chistes y hacer reír ha podido vivir.

“Si yo puedo vivir de ser chistosa, pues buenísimo. Yo pagaba arriendo y ayudaba a mis papás, por eso nunca he tirado la toalla en la radio”, acotó Sanint.

La comediante e imitadora en la radio, refirió que sus inicios en emisoras se dio en ‘La voz del llano’, luego pasó a ‘La Superestación’, ‘Los 40 principales’, ‘Tropicana’ y ‘Olímpica Stereo’; en esta última, disfruta del equipo de trabajo que tiene, además de mencionar que lleva 8 años como locutora y durante este tiempo se casó, se convirtió en madre, hizo parte de ‘MasterChef Celebrity’, y hasta bajó de peso.