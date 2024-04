Elianis Garrido ‘chicaneó' su millonario negocio que la alejó del baile y la televisión, ¿de qué se trata?

Elianis Garrido dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento participando en el reality ‘Protagonistas de Novela’; aunque su salida del concurso estuvo rodeada de polémica por su pelea con el recordado Óscar, eso no impidió que muchos de sus seguidores la vieran brillar como presentadora en ‘Lo Sé Todo’ y como actriz en ‘Sin senos sí hay paraíso’, una de las producciones más populares del país. Pero la vida de Elianis no se ha quedado solo en las pantallas, pues la presentadora, tras despedirse de las pantallas, afirmó que iba tras su sueño de tener un estudio de baile, negocio que ha sido muy próspero en las últimas semanas; pero el espíritu emprendedor de la barranquillera no se detiene aquí, pues tiene otro millonario negocio en la costa.

Se trata de un restaurante llamado Mestizo, ubicado en el centro histórico de Santa Marta y con un concepto que fusiona la comida colombiana y mexicana, Elianis afirmó que es un lugar imperdible para quienes visiten la ciudad, le recordó a sus seguidores que es un negocio al que también le ha puesto mucha de su energía y que por la misma razón está dándole prósperos resultados, pero que en el momento, sigue apostándole a alimentar más su academia de baile, su sueño materializado.

La hermosa iniciativa social de Elianis Garrido

La lista de las labores de Elianis no se acaban y ha mostrado en sus redes sociales, que tiene un hogar para peluditos rescatados de la calle. Uno de los rescates más recientes que compartió por sus redes, fue el de Bosco, un pequeño que encontraron en Bogotá es un perrito que ya se acerca a la vejez, en sus historias comentó que su rescate fue muy significativo porque su esposo fue la primera persona en notar la presencia del perrito en las calles, y que, además, tenía muchos signos de maltrato en su cuerpo. Bosco, ya está mucho más recuperado y se muestra muy encariñado con sus cuidadores.

Elianis comentó que tuvo que alejarse de Bosco para qué lo atenderían en el hospital y Elianis compartió el regreso de Bosco a su hogar: