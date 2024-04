Wendy Guevara ha sido la sensación en redes sociales desde que hace unos años se hiciera viral por aparecer junto a su amiga Paola subiendo un video a redes sociales. Desde ese momento la comunidad de redes sociales las bautizó ‘Las perdidas’. Desde ese momento su popularidad fue siendo más conocida en todo el territorio Latinoamericano. Tanto fue el impacto que Wendy estuvo en la más reciente versión del reality en México, convirtiéndose en uno de los focos principales del reality a tal punto de convertirse en la ganadora del programa gracias al apoyo del público.

Luego de dar por finalizada esta temporada, ‘La Casa de los Famosos’ fue adaptada para Colombia por medio del Canal RCN y Telemundo en Estados Unidos, donde la ex reina colombiana Ariadna Gutierrez ha dado de qué hablar en lo que va del programa en vivo. Por otra parte, los chismes, ‘encontrones’ y amistades siguen creciendo dentro de la versión colombiana. Una de las mayores incertidumbres que se ha generado en la casa, es la llegada de los nuevos participantes, ya que sí ha generado cierto tipo de incomodidad entre los nuevos famosos.

Wendy Guevara se pronunció sobre su posible participación en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Gracias a la cantidad de rumores que se formaron en redes sociales sobre la participación de la mexicana en ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales dijo “No sé de qué me hablas, no sé, yo no sé nada”, pero con burla y doble sentido que le dieron luces a los internautas de que alguna manera sí llegará a la versión colombiana del reality. Frente a esto, los internautas mencionaron “Se confirma Wendy Guevara en La casa de los Famosos”, “Es más famosa que todos los de la casa juntos”, “jajajajaj Wendy sería un show con la Karen”, “Mi amiga la menos discimulada”.

Así que por ahora queda esperar si dichos rumores y las pistas de la mexicana resultan ser ciertas, y esperar en qué momento de la competencia entraría Wendy al reality. Además, de aclarar si su llegada será solo de paso, o si entrará oficialmente a la competencia como una participante más.