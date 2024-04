Sandra Muñoz barrió el piso con Melfi y de falso no lo baja

La Casa de los Famosos’ Colombia vivió el posicionamiento de la gala de eliminación en la que Martha Isabel Bolaños, Sandra Muñoz, Juan David Zapata, Isabella Santiago, Julián Trujillo y Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ eran los nominados.

Sus compañeros inmunes pasaron a escoger a uno de los nominados para decirles los motivos por los que quería verlos fuera de La Casa de los Famosos’ Colombia. Entre ellos estuvo el panameño Miguel Melfi, quien con una actitud retadora se fue contra el actor Julián Trujillo.

Pero dentro de sus palabras también se fue contra la modelo Sandra Muñoz asegurando que ella habló de él por no haberla salvado días atrás, por lo que le pidieron que se posicionara al lado de ella para discutir lo ocurrido.

“Yo no hablé mal de ti, me hicieron una pregunta que cual es la persona más peligrosa y dije que tú, porque para mí tu eres una persona que sea para llegar a la final, lo que sea es enredar a una mujer como has enredado a muchas en otros realities. Para mí la palabra es muy importante, y sentí y creí en ti, pero los números te cuadraron más salvando a otra persona”, dijo Sandra Muñoz.

Melfi Hizo doble Posicionamiento? Julián y Sandra No se quedaron Callados y le recordaron sus estrategias como la de "Utilizar a las mujeres en Realitys" como lo hizo con Nataly Umaña? 😏🤭🔥👀 #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/7seIJ3dPWP — Rafael Arias (@Rafarias97) April 8, 2024

Sin embargo, tiempo más tarde Sandra Muñoz se convertía en la octava eliminada de La Casa de los Famosos’ Colombia y no dudó en su derecho de nominar al panameño. Momentos después se unió a ‘El After Show’ con Roberto Velásquez y Lina Tejeiro en donde reveló más detalles de su nominación.

“Hace lo que sea para llegar, o sea, lo que sea, es lo que sea realmente. Meterse con otra chica, hablar mal de alguien, romper una promesa, nominarme a mí sabiendo que habíamos dicho que en el team papilla nadie iba a nominar a nadie, entonces para mí es una persona que no tiene palabra, de poco fiar, falso”, reveló Sandra Muñoz.

"No tiene palabra, falso" Sandra reveló la razón por la que nominó a Melfi #LaCasaDeLosFamososCol 🍿 pic.twitter.com/ZW1WpjEuTX — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) April 8, 2024

Es de recordar que, así como Sandra Muñoz dejó nominado a Miguel Melfi, también quedó nominada Isabella Santiago por parte de Juan David Zapata quien se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos’ Colombia.