“Parece actuación” internautas no le creen a Alejandro Estrada por sus palabras de apoyo a Nataly Umaña

Internautas no le creen a Alejandro Estrada por sus palabras de apoyo a Nataly Umaña Foto tomada de redes sociales

Alejandro Estrada ha sido el nombre más sonado del momento debido a la separación sentimental del actor con su esposa Nataly Umaña en plena televisión nacional. Esto ha hecho que los seguidores e interacciones en sus redes sociales crezcan como espuma. Después de esto, pareciera que la popularidad del actor también aumentara, ya que ha sido llamado por diferentes marcas de moda y hasta ha concedido entrevistas a diferentes medios de comunicación hablando respecto a su vida sentimental.

Pero en las últimas horas sorprendió con un video dándole todo su apoyo a Nataly Umaña mencionando “He aprendido que cada persona vive su verdad desde su propia verdad, y respetar esa verdades fundamental. Desde entonces, mi comprensión ha madurado y hoy precisamente quiero reiterar mi apoyo incondicional hacia Nataly. Veo los desafíos que enfrenta y los comentarios duros que ha recibido, y es evidente que me afecta cómo las críticas pueden eclipsar la humanidad y el respeto que todos merecemos. Nataly es una persona con una inmensa fortaleza y una capacidad increíble, y tengo la confianza en su habilidad para superar cualquier adversidad”.

Pero dichas palabras fueron bien recibidas por la gran mayoría de sus seguidores, quienes le comentaron “Sigues demostrando lo grande que eres”, “Eres un caballero y eso lo has demostrado!”. Pero algunos no han considerado honestas dichas palabras del video realizando comentarios como “Innecesario y absurdo. Se cae la mentira?… No lo se. Pero sí se que se cae un seguidor”, “el show. Ya sabemos que todo fue planeado, salga y dígalo, ya basta de mentiras”, “Digan lo que quieran pero esto parece actuación”.

Y es que los rumores de una reconciliación han estado invadiendo las redes sociales, fortaleciendo la idea de que tod lo sucedido en el reality fue planeado. Por ahora, queda esperar algún tipo de respuesta por parte de Nataly Umaña.