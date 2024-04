Jhonny Rivera reveló la estricta norma que le impuso su novia para que no le ponga los ‘cachos’

Una de las parejas que más da de que hablar en Colombia es la conformada por la pareja de cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López , mismos que se han convertido en tendencia en TikTok luego de que el pereirano mostrara la estricta norma que le impuso su joven pareja para que no ande de mujeriego.

El intérprete de ‘Acapulco’, no deja de sorprender a sus seguidores con sus ocurrencias en la web, muestra de esto fue la masiva interacción que tuvo un reciente clip publicado en la plataforma china el cual ya acumula 1,5 millones de seguidores. En las imágenes y a modo de broma, el padre de Andy Rivera usó uno de sus temas más sonados de su carrera musical, para dar a conocer que su pareja lo tiene ‘controladio’, en el tema de las salidas con sus amigos.

“Así me siento yo, perdí mi libertad”, segmento de su tema realizado para las personas que cumplen condena en una cárcel, fue el utilizado para evidenciar que por más que ruegue su novia no lo deja hacer lo que él quiera y más a sabiendas de que por su ajetreada vida la tentación de la infidelidad está a la vuelta de la esquina; por lo que no lo deja ir a “un retiro espiritual con tres amigas a una finca”.

¿Quién es la expareja de Jhonny Rivera?

El idilio de amor de Rivera y López ha pasado por varias dificultades que han sabido lidear de la mano y con mucho cariño y respeto, la mayoría de algunos detractores, quienes aún no toleran que el risaraldense esté con una mujer a la que le lleva casi tres décadas de diferencia. Aunque otra parte de sus ‘haters’, considera que Rivera debería volver a establecer su relación con su expareja y madre de su hijo Andy, Luz Galeano.