Nanis Ochoa es la nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’ ¿enamorará a Melfi?

Finalmente, luego de cuatro días de espera, ha ingreso la tercera de los cuatro participantes que se sumarán a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y ha sido la presentadora Nanis Ochoa.

Las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, Cristina Hurtado y Carla Giraldo le anunciaron a la actriz Tania Valencia, Sebastián Tamayo quien es denominado como el ‘chico reality, la actriz Catherine Mira, Diosa Paz, Sebastián González y la presentadora Nanis Ochoa que la elección se dio con 679 mil 947 votos y ella quedó con un porcentaje 33.23 %.

#LaCasaDeLosFamososCol | Congelados quedarán los famosos al notar el ingreso de una tercera nueva participante



¿Cómo creen que recibirán a Nanis Ochoa?



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/6FnUzBWuvF — Canal RCN (@CanalRCN) April 6, 2024

La expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ ingresó mientras la mayoría de los demás concursantes estaban en el área de la terraza listos para la acostumbrada fiesta de los viernes, que esta semana es al estilo árabe.

La ahora participante de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia lo primero que hizo fue ir hasta el lugar en el que estaba Omar Murillo más conocido como ‘Bola 8′ a decirle que lo amaba, luego le dio besos a Juan David, Miguel Melfi y Martha Isabel Bolaños. Así como acercarse al actor Julián Trujillo, Ornella Sierra, Miguel Bueno y simular que no conocía a Camilo Pulgarín.

Al finalizar el “congelados” de su entrada fueron Omar Murillo y Sandra Muñoz quienes se le acercaron de manera efusiva, mientras que las demás participantes miraban de manera dudosa su entrada.

Todo se dio luego del anuncio de la sanción a Camilo Pulgarín, Omar Murillo y Ornella Sierra por moverse en el “congelados” en el que entró la madre de la creadora de contenido.

Camilo y Ornella no podrán nominar en el “Cara a Cara” mientras que ‘Bola 8′ no podrá salvar a ninguno de los nominados de la placa, beneficio con el que contaba al ser el líder de la semana. Las reacciones de los televidentes, ante la decisión del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia no tardaron en llegar.

Mañana les llega un sobre diciendo que solo van a poder concursar para la salvación los que estén en un equipo que comience por INFI y termine en ERNO.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/phYVYyuLxA — Santxo (@thesantxo) April 6, 2024

Momento exacto en el que le dan la sanción a Omar por moverse en un congelado, le dolió más a Isa que a Omar jajajaja yo hasta la entiendo, toda la semana besándole los pies a Omar y ni al cuarto del líder la llevó#LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/eybmnjZx3q — •••VanHelsing••• (@nair_23) April 6, 2024