¿Más enamorados? Nuevas fotos de Piqué con Clara Chia disuelve rumores de infidelidad

El escándalo de separación entre Shakira y Gerard Piqué ha sido tema de conversación desde 2022, cuando salió a la luz la infidelidad cometida por parte del ex futbolista con Clara Chía. Aunque finalmente la colombiana se ha concentrado en su carrera, sus hijos y en seguir “facturando”, mientras que Piqué ha dado rienda suelta a su amor, la polémica sigue.

La relación de Piqué con Clara ha sido muy criticada por obvias razones, además de que en varias ocasiones se ha especulado que el ex futbolista le sería infiel como lo fue con Shakira.

Hace unos días se dijo que las cosas entre Gerard Piqué y Clara Chía se habría enfriado y llegado a su fin, aparentemente “por una mexicana”, según señaló una vidente mexicana. “Está saliendo con una mexicana que es artista y muy conocida, una de las mujeres más guapas en México en este momento. Se sintieron atraídos el uno por el otro, se conocieron, hubo una conexión”, aseguró Mhoni Vidente al portal El Heraldo.

Clara Chia La pareja sigue envuelta en el escándalo

Si bien esto no ha sido confirmado o desmentido, se ha juntado con otro gran escándalo que también hizo que muchos pensaran “sería razón para una disputa y una separación”.

El nuevo escándalo que persigue a Piqué

De acuerdo con informes de la revista ¡HOLA! España, Piqué estaría siendo investigado tras una serie de acusaciones que sugieren que habría estado dando “regalos” a Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y posiblemente a otros funcionarios de alto rango. Se especula que podrían haber sido destinados a influir en las negociaciones para trasladar la Supercopa a Arabia Saudí.

📹 Piqué reaparece con Clara Chía tras conocerse que la UCO pidió rastrear sus cuentas en Andorra por presuntas comisiones de la Supercopa en Arabia Saudí pic.twitter.com/touYRsCQNW — La Razón (@larazon_es) April 4, 2024

Lejos de que las constantes polémicas en las que se ve envuelto el ex futbolista sean motivo de pleitos con Clara Chia como algunos han teorizado, parece que los ha unido más que nunca y es que recientemente fueron vistos viajando juntos.

Irradian tanta felicidad que da envidia . pic.twitter.com/z7oI7dT1GH — Clara-mente no es como suena (@cucaraCHIA_z) April 4, 2024

Esto además llamó más la atención por la aparición de Shakira en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, donde aseguró que se sentía “liberada” lo que le permitió lanzar su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, a siete años de ‘El dorado’, pues cuando estaba con Piqué, este sólo la “arrastraba hacia abajo”.

“He estado publicando música aquí y allá, pero fue muy difícil para mí armar un trabajo. No tuve tiempo. Fue el factor marido. Ahora no tengo marido. Sí, el marido me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora soy libre. Ahora puedo trabajar de verdad”, dijo.