Televidentes recomiendan a ‘La Segura’ renunciar a ‘La Casa de los Famosos’

La creadora de contenido digital Natalia Segura Mena, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, es una de las personalidades que acepto el reto de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia desde el pasado 11 de febrero.

Tras casi dos meses en convivencia la competidora no ha destacado en ninguna prueba ya que su problema de “movilidad reducida”, como le llama dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, le impide sumarse algunas veces.

A los pocos días se le permitió el acceso de un carrito móvil que le ayuda a desplazarse por todos los rincones de la casa, y pese a tener esa ventaja ha sido ampliamente criticada por no aportar nada a la convivencia, más que la sección que tiene junto a Karen Sevillano en el confesionario llamada “Las Chismosas”, en el que ambas se han burlado de los familiares de sus compañeros, como lo fue el caso del “congelados” de la mamá de Mafe Walker.

Recomendados

“La Segura si solo hace en la casa dormir 💤 pasearse en el carrito y comer”, “Amo a La Segura que no estaba en La Casa de los Famosos. Pero La Segura es un mueble más en esa casa, (sé que muchos no están listos para esta conversación) si no es por la Karen y por las chismosas ni se siente no más que por su carrito, ni jugar puede” y “La Segura aparte de dormir y pelear y dar vueltas en ese carrito porque ni para cocinar ni lavar platos y mucho menos para competir sirve 🥱 Ahora daño la silla del Beauty 🤦‍♀️” son algunas de las reacciones que destacan a lo largo de la competencia.

La segura si solo hace en la casa dormir 💤 pasearse en el carrito y comer #LaCasaDeLosFamososCol — CarlyRuiz (@carlyruizc) March 21, 2024

Amo a la segura que no estaba en la casa de los famosos.



Pero la segura es un mueble más en esa casa, (sé que muchos no están listos para esta conversación) si no es por la Karen y por las chismosas ni se siente no más que por su carrito, ni jugar puede.#LaCasaDeLosFamososCol — Angie y solo Angie (@angieelemos) March 21, 2024

La Segura aparte de dormir y pelear y dar vueltas en ese carrito porque ni para cocinar ni lavar platos y mucho menos para competir sirve 🥱 Ahora daño la silla del Beauty 🤦‍♀️ #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/uemjgqykEj — Carolina (@carolok511) March 23, 2024

La segura aparte de viborear solo sabe andar en su carrito. Prraaaaa #LaCasaDeLosFamososCol — drfafi (@sumisoreal1) April 2, 2024

Sin embargo, días atrás se dio un hecho inesperado y es que el actor Sebastián Gutiérrez renunció a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia por su salud mental, luego de sufrir ataques de pánico dentro de la competencia. Lo que lo llevó a una consulta psicológica que derivó en la recomendación de salir del programa.

Algunos televidentes han contrastado la situación y han considerado que ‘La Segura’ debería salir de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia por su salud física y los impedimentos que tiene en competencia.

En esta vida hay dos tipos de personas



Los que prefieren la salud por encima del dinero y los que prefieren el dinero por encima de la salud#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamosos#LCDLF4 pic.twitter.com/or76kOxe00 — VAN (@D7uvan) April 5, 2024

A mi me cae super bien la segura... la sigo hace muchos años pero la verdad ella no aporta nada a la casa, es un mueble más. Ya es hora de que salga!! Baladán te espera mujer! #LaCasaDeLosFamososCol — Natalia🌻 (@Natalie_RodA) April 1, 2024