Manuel Medrano en ‘Vibra al Natural’ habló de su más grande tesoro, la música

En la ciudad Amurallada de casas coloridas, una amplia variedad gastronómica y un clima que encanta a propios y visitantes, nació Manuel Medrano, un cartagenero que, sobre sus 3 años de edad, junto a su familia decidieron emprender un nuevo rumbo radicándose en la capital colombiana, diversa y multicultural, que lo vio crecer y a la que le guarda un cariño bastante especial, así como a su querida Cartagena de Indias.

Años más tarde y luego de creer en su gusto por el deporte y por el arte, aunque no sabía muy bien en qué disciplina específicamente alcanzaría la plenitud, a sus 14 años su vida terminó dando un giro trascendental que lo encaminó hacia la música heredada por supuesto, de dos de las personas más importantes de su vida, su padre, un amante de la salsa, el bolero y el son cubano y su madre, que lo sorprendió con el regalo que le abrió espacio para descubrir su verdadera pasión como lo fue una guitarra.

Hace pocos días, Manuel estuvo en ‘Vibra al Natural’, un concierto íntimo y lleno de emociones, donde Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con él y a lo largo de sus más de 10 años de carrera musical, el cartagenero asegura haber tenido aciertos y desaciertos, cotidianos en cualquier aspecto de la vida del ser humano. Sin embargo, al mirar atrás y ver el camino recorrido, resaltó que cada una de sus letras, más allá de los aplausos, los coros y los reconocimientos, ha sido un aprendizaje de principio a fin, incluso aquellas que no han sido escritas por él y no cuenta con su esencia en su totalidad.

“La gran mayoría, es decir, el 99.99 % de mis canciones me fascinan. Me siento muy orgulloso de ellas y aquellas que no sé, no hayan venido de mí, son lecciones y las lecciones te ayudan a crecer, entonces es válido también”.

Sus canciones cargadas de emociones, sensibilidad y apostándole en su mayoría al amor son las que precisamente han llevado a conquistar al público y, por ende, a convertirse en ganador durante dos ocasiones de los Latin Grammy Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor por su álbum debut homónimo y según él, su canción más representativa es uno de sus primeros éxitos, Afuera del planeta.

“Mi mayor inspiración es la vida, todo lo bonito que podemos experimentar en este viaje de vivir aquí en la tierra y atravesar por todo tipo de experiencias que son las que permiten o mejor dicho son el puente para la creación de muchas cosas”.

Medrano cuenta con dos álbumes y un sencillo que hace parte de su tercer álbum, en los cuales el artista ha sabido integrar desde el pop hasta el rock en español atrayendo así a todo tipo de público, el cartagenero en medio de risas y de pensarlo durante varios segundos reiteró que aquello a que en algún momento debía escribirle una canción es precisamente a la inexistencia de la vida extraterrestre y quizás, dentro de un tiempo esta termine siendo toda una sorpresa sus fanáticos.

Más allá de los focos que se convierten en musa, también sueña con varias colaboraciones con artistas reconocidos en Colombia como Duplat y Juan Pablo Vega, enfocados en el género pop, uno de los preferidos por el intérprete de Bajo el agua.

Aunque actualmente Manuel Medrano es considerado uno de los solistas colombianos más destacados en el país, su camino hacia la fama y el reconocimiento no ha sido sencillo, pero busca sacarle el lado positivo a cada situación que la vida le pone: “Todo en la música es un reto, un reto hermoso. Pero creo que el más difícil, muchas veces en encontrarse a uno mismo, porque todo lo demás es mucho más sencillo”.

El cantautor hace pocos días finalizó su gira ‘Manuel Medrano En concierto’, recorriendo diversos países del mundo como España, Argentina, Chile y Perú, pues espera que antes de que termine el primer semestre del 2024 se lance oficialmente su tercer álbum completo con el que busca deleitar y sorprender a sus fanáticos demostrando de principio a fin demostrando su pasión por la música.