“¿Llegó Halloween?”: Yina Calderón se vistió como ‘Dora, la exploradora’ y le llovieron críticas

Yina Calderón volvió a encender las redes sociales al publicar una serie de fotos y videos en las que se puede ver que se disfrazó de una versión atrevida del personaje infantil ‘Dora, la exploradora’. Y como suele pasar en muchas de sus publicaciones, los comentarios negativos de los internautas no faltaron.

La DJ estuvo en la mira de muchos seguidores la semana pasada luego de que se especulara que formaría parte del nuevo grupo de aspirantes que podrían ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, brindando algunos indicios de esto a través de sus redes sociales.

Yina Calderón reveló por qué no estuvo en 'La Casa de los famosos'

Sin embargo, muchos internautas quedaron decepcionados al ver que finalmente no formó parte de esta preselección, indicando que su entrada a este reality show habría puesto las cosas interesantes debido a su personalidad que muchos de ellos calificaron como “conflictiva”.

A propósito de esto, Yina Calderón le contó a sus fans que si bien su nombre no figuró en este nuevo nuevo grupo, la producción del programa sí le extendió una invitación, mostrando parte del contrato en cuestión. Sin embargo, no fue muy clara al contar las razones por las que finalmente no formó parte.

A pesar de esto, la empresaria ha seguido con sus publicaciones habituales, tal y como la que subió a Instagram hace pocas horas en la que aparece vestida como Dora, la exploradora, pero con un atuendo más sugerente y adulto.

En el carrusel publicado en esta red social se puede ver a la joven usando unos shorts amarillos de licra con un top deportivo fucsia, además de una peluca negra con el corte característico de este personaje, mientras suena de fondo la canción de Farina, ‘Dora’.

Yina Calderón quiere convertirse en mamá y contó cuándo podría quedar embarazada

A Yina Calderón le llovieron críticas por su disfraz de Dora, la exploradora

A propósito de esta polémica serie de fotos y videos publicados por Yina Calderón, varios usuarios de las redes sociales no se contuvieron y le dejaron una gran cantidad de mensajes negativos, criticando duramente su figura y su forma de bailar. Incluso compararon su apariencia con la del influencer Yeferson Cossio.

“Tan rápido llegó Halloween?”, “Mis ojos no volverán a ser los mismos 🤦🏻”, “Se parece a Yeferson Cossio en su etapa emo jajajajajaja”, “Jajaja ni con todas esas cirugías le da, esa platica se perdió 😂” y “Cossio como está de cambiado” son algunos de los curiosos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.