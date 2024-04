¿Entró por rosca? Hermano de Pipe Bueno es el nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos’

Finalmente, luego de cuatro días de espera, ha ingreso el segundo de los cuatro participantes que se sumarán a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y ha sido el cantante Miguel Bueno, hermano de interprete de ‘Guaro’ y juez de ‘Yo Me Llamo’, Pipe Bueno.

Las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, Cristina Hurtado y Carla Giraldo le anunciaron a la actriz Tania Valencia, Sebastián Tamayo quien es denominado como el ‘chico reality, la actriz Catherine Mira, la presentadora Nanis Ochoa, Diosa Paz, Sebastián González y a Miguel Bueno, que los votos superaron los 500 mil, y que de esa cantidad consiguió el 40,24 %.

El ahora participante ingresó mientras la mayoría de los demás concursantes estaban en el área de la cocina listos para la cena luego del ingreso minutos antes de la madre de la creadora de contenido digital Ornella Sierra, más conocida como ‘La Barbie Costeña’.

Al encontrárselos durante su “congelados” de ingreso no dudó en manifestarle a los demás su respeto y admiración, en especial al actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, quien es el actual líder de la semana.

“Un placer desde ya estar aquí con todos ustedes. A cada uno los admiro un montón de verdad, quiero conocerlos, compartir con todos ustedes. Ahora sí me quedo corto de palabras. A ti te quería conocer desde hace mucho tiempo, la verdad, desde pequeñito te veo. Los admiro, algunos los conozco, a la gran mayoría no, pero pues, un placer, Miguel Bueno” — Miguel Bueno

El ingreso del joven cantante no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, pues los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia no dudaron en manifestar sus opiniones.

“Cómo así que el mueble de Miguel Bueno es el segundo nuevo integrante”, “Lo dicho, metieron a Miguel Bueno a #LaCasaDeLosFamososCol, no creo que dé mucho contenido. Se ve que su personalidad es así, un poco aburrido: Metieron al que es famoso por ser hermano de Pipe Bueno:”, “Miguel re misterioso con todo el mundo, no queriendo nombrar la familia. Y Juan David al primer segundo: El hermano de Pipe Bueno” y “Hubo más emoción con la entrada de Poll y Menta, que la entrada de Miguel Bueno, ja ja ja ja. Semejante mueble que metieron, ay no 🥱”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

