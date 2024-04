‘Desafío XX’: Participante confesó haber estado en una correccional de menores por esta razón

‘Desafío XX’ arrancó con pie derecho su nueva y conmemorativa edición de este 2024 convirtiéndose como todos los años en el número uno de audiencia en las mediciones de raiting en el país. Nuevas pruebas, nuevos participantes, y mil historias de los participantes que llegarán al corazón de los televidentes y así poder tener a sus favoritos y hacerles fuerza para que ganen en reality.

Una de las primeras participantes polémicas fue ‘Beba’, quien debido a sus comentarios y actitudes con su equipo, ganó el rechazo de los televidentes, a tal punto, de que ellos mismos exigían la salida de la competidora del reality en la primera prueba de eliminación.

Participante confesó haber estado en una correccional de menores por esta razón

Alexander del equipo Omega ya ha tenido varios ‘encontrones’ con sus compañeros de equipo, específicamente con las chicas, generando fuertes comentarios entre ambos debido al rendimiento de las pruebas que las ha hecho confrontarse de esa manera. Sin embargo, después de estas discusiones, Alexander se sincero con Hércules y le reveló que estuvo en una correccional de menores por defender a su mamá.

Alexander contó un poco de detalles comentando que su propio padre agredía fisicamente a su mamá, y en un ataque de ira decidió defendera encarando a su padre golpeándolo de una manera tan fuerte, que le costó un mes privado de su libertan en una correccional de menores.

“Allá fue donde descubrí que yo tenía las hagallas y la valentía de no comer cuento de nada porque habían dos tumaqueños y habían otros dos chicos y lo agarré a cabezasos. Los desperté y no se podían creer lo que les había hecho. Le agradezco a las artes marciales porque es el punto clave en mi vida que me ha dado fortaleza mental y saberme defender desde pequeño”, mencionó Alexander.

¿Los colombianos del común participarán?

Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias.