Karol G quedaría con los ‘crespos hechos’ en ‘El Campín’ de Bogotá, por culpa de Feid

A pocas horas de su concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, los fanáticos de la ‘Bichota’, están preocupados por la paisa, luego de que su pareja, Feid realizara varias publicaciones en la que se le ve triste, sumado al hecho de que en estos días en el que Karol G necesita más apoyo, están separados por miles de kilómetros, ¿dónde está?, acá le contamos.

El ‘Mañana Será Bonito Tour’, se tomará la capital colombiana este 5 y 6 de abril, en un evento que promete ser uno de los más elaborados en la historia del ‘Coloso de la 53′; incluso, muchos fanáticos de la cantante anhelan con vivir las mismas experiencias que ofreció la intérprete de ‘TQG’, en el Atanasio Girardot de Medellín, en diciembre del año pasado ; presentación en la que estuvo presente en tarima ‘El Ferxxo’; cosa que al parecer no pasará en Bogotá.

Precisamente el estado de la relación entre Carolina Giraldo Navarro y Salomón Villada Hoyos, ha sido tema de conversación en internet, luego de que este último subiera una serie de publicaciones en Japón, una de ellas acompañada por varios emoticones que evocan sentimientos de tristeza. Incluso en una de sus historias estuvo amenizada por las letras de la canción ‘Corone’, más precisamente el fragmento en el que dice:

Recomendados

“Cómo olvidarte si todo lo que hemos vivido me ha dejado marcado. Tú que me esperaste en mi peor momento cuando pudiste haberte marchado. Cuando en la calle yo me puse más caliente, tú nunca te fuiste de mi lado. No te vayas, hay muchas, pero no hay de tu talla”.