Claudette finalmente visitó a Pantera en ‘La Casa de los Famosos’ y no hubo regaño

Desde el primer “congelados” de ‘La Casa de los Famosos’, el participante Kevin Fuentes más conocido como ‘Pantera’ se vistió y arregló para esperar a su pareja Claudette. Los familiares de los famosos iban y venían, separaciones y regaños también se hicieron presentes, pero ella nunca llegaba, lo que derivó en constantes reclamos por parte del participante quien no se aguantaba un día más sin ver a su pareja.

En la mente del participante siempre surgía la idea de que ella estaba molesta por un baile que hizo él junto a Isa Sierra en una de las fiestas, y el temo a un reclamo se hacía presente, pero ha sido todo lo contrario y que finalmente, el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ la invitó a entrar.

La llegada de la guapísima Claudette se dio momentos después de que Cristina Hurtado y Carla Giraldo se despidieron, por lo que el concursante se fue a la habitación a cambiarse y recostarse en la cama, y allí precisamente se dio el encuentro minutos más tarde.

Recomendados

“Tu mami te ama, tu hijo te manda muchos besos, te ama mucho, todos te estamos viendo. Me encanta lo que estás haciendo con tu personalidad imparcial, neutral sigue así mi amor, sigue a tu corazón siempre. Te quería recordar lo último que leíste ‘Sé impecable con tus palabras’. No hay necesidad de gritar, siempre mantente tranquilo. Quiero que sepas que eres el hombre que más he admirado en toda mi vida, gracias por respetar el hogar que tenemos, que tanto nos ha costado construir. Gracias por respetarme, por darme tanto valor, por tenerme siempre presente en todo, estoy muy orgullosa de ti”, le dijo Claudette a Pantera mientras le daba repetidos besos.

Claudette finamente visitó a Pantera en #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/zZRSG2xsak — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) April 3, 2024

Seguidamente le pidió a Karen Sevillano y Natalia Segura Mena más conocida como ‘La Segura’ cuidar sus palabras al tiempo que les agradeció el cariño hacia Pantera, Así como a Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel.