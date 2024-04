Su fan número uno: Jhonny Rivera sorprendió con la reacción de su perro cuando lo escucha en la radio

Jhon Jairo Rivera Valencia, más conocido en el mundo artístico como Jhonny Rivera, es uno de los más importantes exponentes de la música popular en Colombia gracias a su larga trayectoria en este género con el que ha conseguido que sus más fieles seguidores lo acompañen en cada uno de los proyectos que emprende como músico, empresario y actor. El padre de Andy Rivera, en medio de lo que comparte en sus redes sociales dejó saber quién es su fan número uno y la reacción que tiene cuando lo escucha en la radio.

El pereirano suele ser muy activo en sus redes sociales donde deja ver a sus seguidores algunos apartes de su vida junto a los animales que tiene en su lujosa finca, por lo que Max, el perro de Jhonny se roba la atención de sus seguidores en Instagram, puesto que más que ser una compañía, es el mejor amigo del artista, e incluso lo acompaña en sus canciones en casa por medio de aullidos con los que lo hace reír.

Es por ello que por medio de la plataforma social compartió un instante en el que en la radio suena la canción ‘Terminó tu juego’, por lo que su perrito reacciona al escucharlo.

Recomendados

Tome nota: Jhonny Rivera reveló cómo ganaba dinero antes de ser un cantante famoso

“Max me escucha en la radio y reconoce mi voz”, escribió Rivera en su historia de Instagram en la que dejaba ver como “cantaba su perro” con él.

Jhonny Rivera reveló cómo supo que su perro cantaba

En varias ocasiones, el cantante ha demostrado el talento y la particular manera en la que su mascota le expresa cariño como artista, ya que en un video que compartió el fotógrafo Sebastián Moreno, Jhonny reveló:

“En pandemia cuando no podíamos salir, él dormía conmigo, entonces empezaron a salir los conciertos privados y me fui a cantar, al no estar conmigo él entró en depresión, pero un día sonó una canción del artista en la radio, el perro alzó las orejas puso las patas en el mesón de la cocina y empezó a cantar”.