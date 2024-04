“Soy su ‘parcero’”: Mateo Carvajal, desolado por la primera y tierna decepción amorosa de su hijo Salvador

El deportista y creador de contenido Mateo Carvajal enterneció las redes sociales, luego de dar a conocer un audio de su hijo Salvador, en el que le dio a conocer cómo fue su primera decepción amorosa; hecho que aprovechó para darle un consejo que espera perdure en la vida del menor para siempre.

A pesar de que su vínculo amoroso terminó, Melina Ramírez y Carvajal se juraron el 30 de julio de 2019, que darían todo de ellos para brindarle lo mejor a su recién nacido; por lo que tratan de que el pequeño pase tiempo de calidad con sus dos padres lo más posible, hecho que llevó a que el niño estuviera en Semana Santa con el antioqueño, días en los que el menor decidió contarle uno de sus secretos a su ‘papito’.

“Solo le contaré a mis amigos ‘chiquitos’; tú eres un adulto y eres mi amigo y mi papá”, fueron las tiernas palabras de Salvador con las que trató de no contarle a su progenitor sobre las razones por las que se alejó de una niña que le llama la atención, llamada Isabella. Pero la confianza que tiene por su ‘papito’, llevó a ‘Salva’ a contarle toda la verdad.

“Antes yo me conocí con ella y ella se enamoró de mí, y yo también. Le estaba dando besos en el cachete; y otro día se separó de mí porque ya no me quería. (...) Yo le dije, me gustas y estás linda; le dije que me gusta por su pelo y por sus labios. (...) Me enamoré del cabello, me gusta su ropa y sus zapatos”, fue la tierna conclusión de esta historia que se enmarcará como la primera decepción para el corazoncito del menor. A sabiendas de esto, Mateo decidió aconsejar a su pequeño diciéndole que no debe sentirse avergonzado por expresar sus sentimientos y le reafirmó que cuenta con él para desahogarse en cualquier momento en el que lo necesite.