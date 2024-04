“Pensé que era Carlos Vives”: Ricardo Montaner presume a su esposa y la confunden con el cantante

Con casi 35 años de casados, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, forman una de las familias mas estable del mundo del entretenimiento y ambos en sus redes sociales no dejan de profesarse amor, respeto y confianza.

La historia de amor de esta pareja es como las canciones de Montaner, amor puro e incondicional. La conoció en la fiesta del primer matrimonio de Marlene que duró muy poco, porque seis meses después se separa y se encuentra con el cantante.

“Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia solo a la fiesta”, recordó el interprete de éxitos como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar”, “Déjame llorar” en una entrevista que le hizo Yordi Rosado en 2022.

“La dejé de ver por seis meses, su matrimonio duró muy poco. Ella me hizo mi primer videoclip y ahí fue que nos enamoramos”, contó Montaner, quien se casó con la productora y nacieron tres hijos, Mau, Ricky y Evaluna y están juntos, retirados de compromisos musicales y disfrutando de la vida como pareja.

El cantante donde quiera que va, en la serie de la familia y en sus redes sociales no deja de presumir el amor que tiene por Marlene. “Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga o se cambia y pasa otra cosa. Yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado”, dijo .

Marlene “parece un hombre”

Recientemente Ricardo Montaner subió unas fotografías a su cuenta de Instagram con su esposa disfrutando del mar, pero en una publicó un carrusel que desató las críticas de sus seguidores.

Algunos fans criticaron a Marlene por las poses en las imágenes y porque consideran que su rostro es como el de un hombre, tanto que uno escribió que se parece a Carlos Vive.

“Pensé que era Carlos vives”, “Podrías poner una pose mejor te ves ridícula”, “Yo creo que su mujer lo calza. Parece más hombre que el. Se sienta como hombre”, son algunos de los comentarios negativos que recibió.

Sin embargo, fue más la admiración por la pareja por el amor que se profesan, especialmente por la dedicatoria que le hizo Montaner en una de las fotografías juntos y el anuncio de que pronto lanzará nuevas grabaciones de sus canciones.

“El amor no necesita filtros… El amor es bello como estos dos enamorados… Pronto tengo música para presentarles, las nuevas grabaciones de mis canciones más importantes…. Mientras, dormiré empiernao… como más me gusta…”, escribió el interprete en su Instagram.

“Como deseamos que nuestros hombres nos amen como amas a Marlene”, “Eso es amor que un hombre vea a su esposa después de años de casados con el mismo amor, los felicito”, “Se ven tan felices!!! Eso es una gran bendición!!!”, “Hermosísima pareja de todos los tiempos”, opinaron los fans del cantante.