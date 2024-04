TOMORROW X TOGETHER hace un viaje por la nostalgia con ‘minisode 3: TOMORROW’

TOMORROW X TOGETHER regresa con su sexto mini álbum ‘minisode 3: TOMORROW’. / Foto: Cortesía (BIGHIT MUSIC)

Este primero de abril, los rompecorazones de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER agrupación conformada por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI regresan con su sexto mini álbum de estudio titulado ‘minisode 3: TOMORROW’, el cual se compone de siete temas en total, con ‘Deja Vu’ como el sencillo o single principal.

Previo a su estreno, se llevó a cabo un showcase para medios donde Publimetro México tuvo la oportunidad de asistir, en el que el quinteto TOMORROW X TOGETHER reveló detalles de lo que consideran su producción más significativa hasta ahora, “Estamos de regreso después de seis meses, siempre me gusta regresarles a MOA de alguna u otra manera y en este álbum se ve reflejado. En el caso de ‘Deja Vu’ que es el tema principal, fue muy difícil pero me atrevería a decir que es la mejor coreografía hasta hora, la más cool, sentimos que mostramos esa narrativa de salvación única”, dijo SOOBIN, líder del grupo.

HUENINGKAI mencionó que para este comeback o regreso, se sienten mucho más experimentados y se podría decir que las canciones ‘CROWN’, ‘LO$ER=LO♡ER’ y ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’, están conectados con ‘Deja Vu’ por lo que MOA, como se le conoce a sus fans, podrán encontrar varias similitudes en la letra. Asimismo, BEOMGYU, agregó que la narrativa de este tema los dejará con ganas de más, “La letra de ‘Deja Vu’ les puede recordar al pasado”, dijo.

YEONJUN compartió que siempre le emociona regresar con un nuevo álbum, “Me siento muy satisfecho con la vibra del mismo. Como podrán ver la segunda canción es en código morse y nos recuerda a nuestro debut, es algo muy nostálgico y creo que nuestros MOAs también lo notarán”, a esto, TAEHYUN añadió, “Queríamos mostrarles un mejor TOMORROW X TOGETHER y demostrarles que solo podemos dar cosas de buena calidad”.

Cabe mencionar que tan sólo un par de semanas atrás, TOMORROW X TOGETHER celebró su quinto aniversario desde su debut por lo que el lanzamiento del mini álbum ‘minisode 3: TOMORROW’ es aún más especial, sin dejar de lado que en este material se retrata la confianza y el crecimiento del grupo, “La música siempre me ha ayudado en los momentos difíciles y en este disco, les quisimos dar y proyectar la energía y fortaleza a todas las personas que lo escuchen, el tema ‘Quarter Life’ habla de las preguntas, dudas existenciales y debates que tenemos en nuestro corazón y lo único que buscamos es poder compartirlo y así y superarlo”.

TAEHYUN señaló que siempre tienen ese narrativa de entrelazar cosas nuevas con las cosas que han hecho en el pasado, a lo que BEOMGYU agregó que todo está conectado, por lo que este álbum estará conectado con el siguiente. “Viendo al pasado, nos divertimos mucho y tuvimos muchos días felices y estamos a la espera de lo que venga, MOA y TOMORROW X TOGETHER están y estarán en armonía”, compartió SOOBIN. HUENINGKAI mencionó que este disco es un puente entre los otros materiales discográficos, “En el álbum se encuentra la palabra ‘TOMORROW’, por lo que se podría decir que es el mañana de TOMORROW X TOGETHER, esa es nuestra mejor herramienta”.

El concepto principal de ‘minisode 3: TOMORROW’ es “la promesa que olvidaron”, a lo que TAEHYUN se refirió como algo que los transporta hasta el momento de su debut, “Queríamos mostrarles lo que mejor sabemos hacer. Es recordar esa promesa que les hicimos a todos ustedes. Las historias que contamos con nuestra música y naturalmente nos trajo a estas memorias y experiencias. Es difícil decir las historias que queremos contar, pero con esto contamos nuestra historia”, en adición a esto, dijo que este mini álbum es mucho más poderoso, ya que desde un inicio tuvieron la noción del concepto y lo que querían transmitir.

Por otro lado, recientemente se dio a conocer que la agrupación se embarcará en una gira o tour, el cual incluye 11 conciertos en 8 ciudades de los Estados Unidos, por lo que TAEHYUN reveló que sus MOAs podrán esperar un nuevo setlist, “Cada vez que tenemos un concierto vemos nuestras limitaciones para que no se vuelvan a repetir en el próximo tour. Ahora tendremos un buen setlist donde MOA podrá disfrutar más y para los que vengan por primera vez, se queden con ganas de regresar”, dijo BEOMGYU. Por su parte, YEONJUN dijo que en este momento de su vida se siente realizado y muy feliz con lo que tiene y lo único que busca es crear mas momentos memorables con MOA. “Estos visuales son algo que solo TOMORROW X TOGETHER puede crear, no los decepcionaremos, queremos que la música de nuestro grupo le llegue a más gente”, finalizó SOOBIN.

