Graham Russell promete un concierto inolvidable en Bogotá con Air Supply

Desde 1975, tiempo en que fueron constituidos como banda, Russell Hitchcock (Cantante) y Graham Russell (Guitarra) han sabido mover las fibras de los amantes del Soft Rock y las baladas en Inglés. Canciones como Making Love at Nothing at Nothing at All, Lost in Love o Even the Nights are Better han acompañado los amores y desamores de la generación que vivió los años 80, así como bandas sonoras de películas y series a lo largo de todos estos años.

Air Supply no es ajeno a las tierras colombianas. En 1989 se presentaron por primera vez en la media Torta de Bogotá; luego, en 1991, realizaron una gira por varias ciudades del país para, pasados 25 años, en el 2015, volver a presentarse en el Centro de Eventos Autopista Norte. El público colombiano ama a la banda y siempre le ha demostrado su cariño con llenos totales en sus presentaciones, y esta no será la excepción, ya que se presentarán en el que, hasta ahora, por ubicación, acústica y producción, puede ser el mejor venue del país actualmente: el Movistar Arena.

Los asistentes al concierto volverán a evocar las bellas canciones de la banda, con la enorme voz de tenor de Russell Hitchcock, recordando todos sus clásicos, todas esas canciones que han hecho vibrar al público mundial, así como su nuevo repertorio, música que seguro deleitará a todos los fanáticos. “Tenemos muchos hits que queremos presentar, hay nuevas canciones dentro del show, pero vamos a tener todos nuestros éxitos”, aseguró Graham Russell, compositor e integrante de Air Supply sobre su concierto en la capital del país.

Con casi 50 años de trayectoria musical como una de las bandas más legendarias del soft rock de los 70′s y 80′s, más de cien millones de discos vendidos, y una carrera sin pausa con más de 1500 shows, Air Supply reafirma su importancia dentro de la historia de la música mundial. Air Supply ha cantado sobre el amor en tiempos de dificultad, paz, guerra, navidad, locura juvenil.

Las canciones de amor del dúo australiano se han convertido en himnos para millones de personas en el mundo. El concierto será este martes 2 de Abril en el Movistar arena, y las boletas las pueden conseguir en Tuboleta.com, y en la taquillas de Movistar Arena, no se lo pueden perder.