“Engañaron a la gente”: dan palo a Caracol por locación del ‘Desafío XX’

Esta noche el canal Caracol trae una de las competencias más vistas en toda Latinoamérica y no es más que el ‘Desafío XX’ que en este 2024 llega a sus 20 años y promete volver a sus orígenes para apoderarse, como cada año, de la pantalla colombiana.

El anunció repentino del estreno del ‘Desafío XX’ luego de una ligera promoción derivó en mucha expectativa en las redes sociales, pues los televidentes de Caracol se preguntan dónde se grabaría y quiénes serían los escogidos para enfrentarse noche a noche en las pistas.

Muchos esperaban que sería en una playa de Colombia, y es que durante la emisión del primer capítulo del ‘Desafío The Box’ 2023, la presentadora Andrea Serna les informó a los cuatro equipos que esa sería la última edición en La Ciudad de Las Cajas.

“No saben lo emocionante que es este lugar para darles la bienvenida a la décimo novena temporada del ‘Desafío’. Esta será la tercera y última vez en la Ciudad de las Cajas, por eso hay sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad de tenerlos como los protagonistas de esta historia maravillosa, pero también está la tristeza porque d dejamos un lugar que nos ha dado tanto, por eso a Tobia mil veces gracias” — Andrea Serna

El ‘Desafío The Box’ se convirtió en uno de los formatos más criticados al centrarse únicamente en las montañas de Tobia, por lo que durante los últimos años los televidentes pedían que se retomara la modalidad anterior, que se centraba en una playa y que recorría varios países del mundo.

¿Sigue el formato del ‘Desafío The Box’?

Toda la expectativa se centró en esta edición, pues estimaban que se iría de la Ciudad de Las Cajas, pero en las últimas horas se ha revelado que no fue así. Y es que por medio de las redes sociales de ‘Día a Día’ se mostró que están en Tobia y que rediseñaron las casas.

“Me siento engañado. Hace un año Andrea Serna daba la bienvenida a Desafío The Box 2023 diciendo que sería la tercera y última vez en la ciudad de las cajas, de hecho, agradecía a Tobia”, “También harán historia por ser la temporada menos vista de todos los 20 años, engañaron a la gente” y “Caracol le va a pesar enormemente no haber planteado ninguna reforma de fondo al concurso. Ni siquiera cambiaron el formato The Box, sino que lo maquillaron”, son algunas de las reacciones que destacan.

Caracol nos vio la cara de payasos 🤡, otra vez en Tobia.



Igual me lo seguiré viendo, pero que fastidio. #DesafioXX pic.twitter.com/uSfhGfvH9E — Cristo (@imcristoruiz) April 1, 2024

Me siento engañado. Hace un año Andrea Serna daba la bienvenida a Desafío The Box 2023 diciendo que sería la tercera y última vez en la ciudad de las cajas, de hecho agradecía a Tobia. #DesafioXX pic.twitter.com/7a68e4Ly8l — Juan A. (@juannauj0101) April 1, 2024

También harán historia por ser la temporada menos vista de todos los 20 años, engañaron a la gente.. — Jhonny 🤷🏻‍♂️🤣 (@ValeriaSanjuan7) April 1, 2024

De razón Caracol no quiso mostrar mayor adelanto de lo que sería #DesafioXX, sabían el rechazo que recibirían con el hecho de engañar al televidente al hacer el programa nuevamente en las cajas...



¿La del 2023 no era la última en Tabio? pic.twitter.com/D2qvqpFDrc — Jharo (@jaroworld) April 1, 2024