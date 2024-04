El truco secreto de Meghan Markle que elevó su belleza y le renovó por completo su look

Fue después de la aparición de Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento One Year to Go, la antesala a los Invictus Games Vancouver Whistler 2025, cuando la prensa internacional se conmovió por el gran impacto favorable que la melena de la duquesa de Sussex tiene sobre la imagen de la polémica royal.

Meghan Markle impacta las redes sociales con su nuevo look

Informaciones como la del salón Highbrow Hippie de Los Ángeles y el Daily Mail, fueron algunos de los escritos de los que más se hicieron eco sobre el estilo de Meghan Markle, ya que estos alababan su brillo y su “mezcla de matices rojos y dorados”. No obstante, recientemente ha llamado mucho la atención otro increíble detalle en la aparición de la también influencer y podcaster.

Príncipe Harry y Meghan Markle

Solamente es necesario hacer un zoom a las más recientes fotografías de la duquesa de Sussex para revelar los grandes cambios que resaltan de manera notable todos sus rasgos debido a un sutil cambio en sus cejas, ya que estas, al ser una especia de “marco facial” han hecho que la belleza de la esposa del príncipe Harry se potencie.

La duquesa de Sussex dejó atrás las cejas delgadas para darle la bienvenida a unas pobladas

El nuevo look de Meghan Markle ha revelado que las cejas delgadas, no son más una tendencia, como solía serlo en las décadas anteriores, fecha en la cual comenzó a forjarse una carrera como actriz para luego terminar siendo la esposa del príncipe Harry.

Meghan Markle ha dejado en claro que la actualidad se basa en lucir unas cejas pobladas, lo cual otorga una apariencia más orgánica en los rostros y abraza la naturalidad a la cara, dejando atrás las modas que exigían grandes sacrificios para las mujeres, como la depilación láser o un perfilado constante.