“A las espaldas no”: Martha Isabel Bolaños le cantó la tabla a Diana Ángel

Durante las últimas horas en la convivencia de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia los ánimos se calentaron y es que nuevamente Diana Ángel dejó saber su descontento ante la presencia de Martha Isabel Bolaños.

La discusión se dio en el área de la cocina cuando Martha Isabel se acercó a lavar unos utensilios y Diana Ángel, quien estaba allí, se echó a un lado sacándole el cuerpo desatando así de nuevo la discusión entre ambas luego de días de inactividad.

“Cabemos las dos”, le dijo Martha Isabel a Diana Ángel, quien le contestó “yo sé, pero como a ti no te gusta. Marthica, tu energía conmigo es densa, y no entiendo por qué”. Ante esto Martha Isabel le refutó “ay deja la bobada Diana, tú eres una mujer madura, yo espero de ti conversaciones de nivel” y Diana Ángel le agregó “de pronto no soy tan madura”.

Martha quiso mejorar la conversación sacando lo positivo de Diana Ángel y contrastarlo con lo que pasaba, pero Diana no cedió. Por lo que Martha Isabel decidió desistir yéndose de la cocina diciéndole que “si no nos vamos a escuchar, entonces no hablemos”, pero Diana Ángel siguió “no quiero hablar con ella de nada nunca más”. Martha Isabel, quien iba a pocos metros, la escucho y esto fue el detonante para que regresara a enfrentarla.

“Hablémoslo hermana, porque a las espaldas no. Sentémonos y hablemos” — Martha Isabel Bolaños

“No me interesa Martha, no me interesa hablar contigo” — Diana Ángel

“Cuando yo me vaya no te quedes hablando, dímelo cuando yo esté frente a ti” — Martha Isabel Bolaños

Diana y Martha amanecieron bravas y han decidido dejarse de hablar



Suscríbete a #ViX 🧡y no te pierdas nada de lo que sucede en el 24/7 y todos los canales exclusivos de #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴🏡 https://t.co/Mh8TyqsK4E pic.twitter.com/sONKhsGfWh — ViX (@VIX) March 30, 2024

Momentos después Diana Ángel confesó que lo hizo para un poco “de su misma medicina”, pues asegura que Martha también se hace a un lado cuando ella llega a lavar algo en la cocina.

“Por eso es que es solterona, por eso es que nadie le para bolas, y es amargada vieja loca ¡No la quiero!” — Diana Ángel

La rencilla entre las participantes viene desde hace semanas atrás, desde el juicio de los primeros nominados. Los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia tienen clara su postura respecto a cuál de las dos tienen la razón.

“Diana dizque frentera, lanza la piedra y esconde la mano, reta a Martha ahora se victimiza q ella no quiere eso para su vida, pero si alza la voz pero para la réplica se victimiza” y “Diana ha estado tirándole pullas a Martha y ahora Martha es la mala ja ja ja ja ja ja ja ja ja y luego se hace la digna”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Diana dizque frentera, lanza la piedra y esconde la mano, reta a Martha ahora se victimiza q ella no quiere eso para su vida, pero si alza la voz pero para la replica se victimiza!!!! — Jorge Arturo Torres (@JorgeArturoTo15) March 30, 2024

Toda la razón a Martha, la próxima semana saquemos a Diana Angel — abcdefghijk (@abcdefghijkkjh) March 30, 2024

Así como cuenta Diana las cosas... jajajajajajajaja

Esa Diana si que es mentirosa 🤣🤣🤣🤣🤣

Ahora resulta que Martha se le corrió a Diana, cuando ella fue la que se cagó 🤣🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamososCol — Carol W (@Carol_Th07) March 30, 2024

Martha dispuesta a todo 👑 la amo, ayer Diana cuando estaba con Karen y la segura hablando de Martha les dijo que si tenía que haber pelea ps pelaba, pero cómo está sola y no tiene su grupo de apoyo ya no le interesa 😂😂 #LaCasaDeLosFamososCol https://t.co/2PmdPkHAiT pic.twitter.com/soodA4Gs5m — santiago (@LarreaSantiago) March 30, 2024

Pero Show de que? Si Diana es la que se arma unas películas y se nota la envidia que le tiene a Martha,solo habla de ella y cuenta todo de forma exagerada o inventa cosas, Martha a veces ni la determina y ella ya va y les dice tremendo monólogo a las otras #lacasadelosfamososcol https://t.co/DRu1UhPTGe — Blue🇨🇴 28A (@WhiteXD56) March 30, 2024