Juan David le escribió una carta a otro hombre de ‘La Casa de los Famosos’ y dejó a Sandra por fuera

Durante la convivencia de este viernes dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia a cada uno de los participantes se les dio papel y lápiz para hacer una carta con emotivas palabras a uno de sus compañeros.

Sin embargo, para sorpresa de los televidentes el participante Juan David Zapata, quien es uno de los nominados de la semana, redactó la suya y la adornó con flores y mariposas, pero no era para su pareja la modelo Sandra Muñoz, sino para el comediante Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’.

Una de las sorprendidas fue la actriz Martha Isabel Bolaños quien se acercó al participante, cautivada por la decoración de la carta. Al verla no dudó en cuestionarle si era para Sandra Muñoz, a lo que Juan David Zapata le indicó que no.

“Amigo mío, hermano no de sangre, pero de corazón, siempre le doy gracias a Dios que a mi vida llegan personas increíbles y tú eres una de ellas. Solo le pido a Dios que no dé larga vida para seguir compartiendo juntos y que cada momento sea único, pero que vengan muchos más como ellos. Te deseo lo menor en la vida, que todos los sueños de tu corazón se hagan realidad; quiero verte brillar, llenar estadios y que la gente vea el maravilloso ser humano que eres como lo veo yo. Nunca te olvides de Dios, de tu familia y las personas que de verdad quieren lo mejor para ti... Sigue adelante amigo mío que la vida son 3 días y vamos por el 2… con cariño el niño sin camisa”, es lo que le escribió Juan David a ‘Culotauro’.

Las reacciones en redes sociales al ver la dinámica no tardaron en llegar, pues los televidentes manifestaron su postura ante la situación, por lo que las críticas al gesto se hicieron más que presentes.

“Ojalá Sandra ya caiga en cuenta cuando Juan David no le dé la carta a ella que ese man no la quiere Dios miooooooo”, “Veo esa carta y puedo confirmar que la pareja más creíble de La Casa hasta el momento podría ser Juan David - Culotauro... “ y “Que alguien le quite la carta a Sandra porfa, Juan David no se la merece 😩”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.

