Isabella Santiago pide que le ayuden a sacar a Alfredo de ‘La Casa de los Famosos’

La exreina de belleza y actriz Isabella Santiago se convirtió el pasado lunes 25 de marzo en la líder de la semana de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, cargo que ocupa por segunda vez, y para esta nueva oportunidad ha decidido dividir las tareas dentro de la convivencia.

Algunos a la limpieza de los baños, la sala, la cocina y el gimnasio, entre estos está el creador de contenido digital Alfredo, quien al parecer no está muy de acuerdo en hacer sus labores, y lo ha dejado claro.

“A mí cosa que más moleste y me dé piedra es que me manden. No es ni mi esposa ni mi pareja para que venga esa tipilla a mandarme que tengo que limpiar el gimnasio cuando ella quiera. ¡Vaya mami qué! Mami, ¡¿Qué?! ¿Tú me mandas?” — Alfredo

El participante indicó que no le interesan las opiniones de Isabella Santiago y que no es cuando ella quiera, ya que considera que por ser líder de la semana no tiene la potestad de mandar a cada uno de los demás compañeros.

Recomendados

“No es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Para que tengas ese punto claro” — Alfredo

Por su parte, Isabella Santiago asegura que su postura no se trata de rebeldía, sino que piensa solo en él, que no piensan en colaborar, así como tener un poco de educación y respeto hacia los demás.

En #LaCasaDeLosFamososCol, Alfredo no ocultó su molestia por las jornadas de aseo organizadas por la líder, Isabella. 😠😲



No te pierdas #LaCasaDeLosFamosos todos los días por Canal RCN y mira la señal 24/7 en la app de ViX. pic.twitter.com/0y7kjJchPJ — Canal RCN (@CanalRCN) March 29, 2024

Isabella considera que tras la nominación directa que le hizo a Alfredo su compañero Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’ se le ha ido encima y que manipula a Alfredo.

“Ojalá sacaran a Alfredo de la casa, ojalá se me cumpliera ese sueño. Ojalá me pudieran ayudar a que Alfredo salga de la casa. Que ser tan maleducado e irrespetuoso” — Isabella Santiago

Sin embargo, en las rede sociales ya empiezan a dejar saber su postura respecto al compartimiento de Alfredo, pues algunos televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia sugieren que es el momento de sacarlo del programa.

La líder de #LaCasaDeLosFamososCol, Isabella, no ocultó su molestia con Alfredo y se mostró conmovida.😠😓



No te pierdas #LaCasaDeLosFamosos todos los días por Canal RCN y mira la señal 24/7 en la app de ViX. pic.twitter.com/UiQ4AFw0vp — Canal RCN (@CanalRCN) March 29, 2024

“Todo Colombia está igual que Isabela esta noche 🇨🇴 fuera Alfredo”, “Isabella resume lo que es Alfredo, llego como comediante y está ahora de divo, irrespetuoso y payaso, el domingo no será de resurrección sino de crucifixión con su salida”, “Isabella y Martha están de acuerdo con que el próximo eliminado debe ser Alfredo, las apoyo por primera vez 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 " y “Estoy de acuerdo con Isabella. Alfredo pa afuera”, son algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.

TODO COLOMBIA está igual que ISABELA esta noche 🇨🇴



FUERA ALFREDO #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/v3n6ly66I6 — PATICA no de porro 🚬 (@Pate_cera) March 29, 2024

Isabella y Martha están de acuerdo con que el próximo eliminado debe ser Alfredo, las apoyo por primera vez 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/y95TlWNvU3 — Felipe Echeverry (@r19_felipe) March 28, 2024

Isabella resume lo que es Alfredo, llego como comediante y está ahora de divo, irrespetuoso y payaso, el domingo no será de resurrección sino de crucifixión con su salida. #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCo



pic.twitter.com/BZ1srIGhQu — Jonathan Córdoba (@jhonnycgonzalez) March 29, 2024

Isabella y Martha están de acuerdo con que el próximo eliminado debe ser Alfredo, las apoyo por primera vez 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/RxSmBcYWLO — DubanDuhamel ツ)_/¯ (@Duban_Duhamel) March 29, 2024

La pareja de Alfredo se fue contra Isabella y Omar

Los televidentes tampoco dejaron pasar por alto que la pareja de Alfredo no dudó en pronunciarse por medio de sus redes sociales respecto a lo que ocurre adentro, y de acuerdo a las capturas de pantalla que hicieron a las historias de su Instagram, recurrió a las ofensas hacia Omar Murillo e Isabella Santiago.

La mujer de Alfredo se pronunció. Anda qué fuerte todo 😅 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/GEtvbMAevU — Yulissa Zagarra Rosenstiehl (@YulissaZR) March 29, 2024