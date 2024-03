Rojo Carmesí: La comparación que molestó María del Rosario: “Ten cuidado en ‘cómo’ lo dices”

RCN se prepara para el gran estreno de su nueva producción, “Rojo Carmesí”, creada por el fallecido Fernando Gaitán y protagonizada por Laura de León. Sin embargo, la historia ha generado controversia incluso antes de llegar a la pantalla, especialmente entre algunos de sus actores.

La actriz María del Rosario fue una de las primeras en reaccionar ante los comentarios surgidos en torno al nuevo proyecto, expresando su molestia hacia el periodista Carlos Ochoa, conocido por su trabajo en la fuente de farándula y crítica televisiva.

Ochoa compartió sus expectativas sobre “Rojo Carmesí” a través de sus historias de Instagram, haciendo una comparación entre el elenco de la nueva producción y algunas actrices que formaron parte del elenco de “Yo soy Betty, la fea”, creación también de Fernando Gaitán. Este comentario no fue bien recibido por María del Rosario.

La actriz respondió directamente a Ochoa, señalando que “Rojo Carmesí” no tiene nada que ver con “Yo soy Betty, la fea”, y que ser una idea de Fernando Gaitán no implica que las producciones sean similares. “Mejor ve la producción para no sacar conjeturas que nada que ver”, expresó María del Rosario.

Ante esto, Ochoa se mostró sorprendido y sugirió a María del Rosario que dejara de seguirlo o lo bloqueara, o de lo contrario lo haría él para evitar problemas. Además, defendió su derecho como crítico independiente a expresar su opinión sobre las telenovelas, sin estar condicionado por ningún canal de televisión.

Rojo Carmesí La actriz María del Rosario se molestó porque compararon la novela con 'Yo soy Betty, la fea'. / Foto: Instagram @carlosochoatv

La discusión continuó cuando María del Rosario expresó su descontento con la forma en que Ochoa hacía sus críticas. “Te pido que tengas cuidado en el ‘cómo’ dices las cosas”, expresó María. Además, hizo hincapié en que no le gustaba que se le pusiera la carga de reemplazar a otra producción, como es el caso de “Rigo”, que tuvo gran aceptación entre los televidentes.

Ante estos comentarios, Ochoa respondió que este tipo de comportamientos se ganaba por su apoyo a las telenovelas y a los actores, destacando su independencia como crítico y su compromiso con expresar sus opiniones de manera honesta.