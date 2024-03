“Es como tomarse un yogurt de yuca” Le llovieron críticas a Pipe Bueno por su intermedio en una presentación

Pipe Bueno ha sido uno de los cantantes de música popular más jovenes que ha saltado al estrellado dede sus inicios con canciones como con Cupido Falló, llegando a colaborar con artistas como Jessi Uribe, Marbelle y hasta J Balvin, artistas que han marcado su carrera musica . Y por supuesto, por su vida sentimental que ha sidomarcado por figuras públicas como Jessica Cediel y la creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W, con quien ya tiene dos hijos ys e encuentras comprometidos, a punto de dar el “Sí, acepto” en el altar.

Le llovieron críticas a Pipe Bueno por su intermedio en una presentación

La creatividad e innovación artística hace aprte fundamental para que un artista siga sorprendiendo a sus seguidores y evidencien un crecimiento artístico con el paso del tiempo. Por eso, algunos artistas optan por jugar con diferentes elementos en el escenario, pero esta vez a Pipe Bueno, el ‘chistesito’ le salió mal. En un intento por mezclar coreografia, atuendos novedosos y hasta música electrónica, muchos internautas criticaron su propuesta.

Realizando comentarios como “pues la intro se ve chimba pero pa la música que el maan canta no combina, es tomarse un yogurt de yuca”, “Así es. Hermosa interpretación esperamos que no se vuelva a repetir”, “¿Qué multiverso es este?”, “Pipe Bueno en su era Kpop”, “Con que esto es la technocarrilera”. Pese a que sí exitieron seguidores que apoyaron esta innovadora propuesta, fueron más lascríticas negativas sobre la nueva intro de sus presentaciones. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre dichas críticas que recibió en sus redes sociales, lo que significaría que poco o nada le interesa responder a este tipo de comentarios.

Así que por ahora queda esperar si habrá modificaciones en sus presentaciones, y popr supuesto, en su ámbito personal, cuándo será la fecha de matrimonio junto a Luisa Fernanda W.