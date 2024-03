¿No salió de la ciudad en semana santa? Estos son algunos planes culturales que podrá hacer en familia en Bogotá

Los dias festivos en Colombia se pueden tomar como la oportunidad perfecta para viajar, reunirse con familiares y así poder descansar, o en su defecto, conmemoras las diferentes fechas religiosas. Pero algunas familias debido a diferentes circunstancias no tienen la posibilidad de salir de la ciudad. Pero no se preocupe, en Publimetro le tenemos los planes culturales adecuados para los días de semana santa que faltan y no se aburra en casa.

Estos son algunos planes culturales que podrá hacer en familia en Bogotá

Vacaciones recreativas en la Cinematéca de Bogotá

Hasta el 30 de marzo, la Cinemateca de Bogotá tiene preparada para la Semana Santa una agenda de actividades para niñas, niños y jóvenes. Vacaciones Recreativas es una iniciativa que tiene como misión promover y aprovechar el uso del tiempo libre, en alternancia con los deberes escolares. Este espacio permitirá que los más jóvenes puedan aprender, disfrutar y crear mundos de fantasía por medio de experiencias sonoras y visuales. De esta manera, podrán acercarse a un mundo mágico y lleno de posibilidades que ofrece el cine y las artes audiovisuales, así como el doblaje de voz para animación. Para poder asistir recuerde registrarse en la página web de la Cinemateca, y lo mejor, de manera gratuita.

Recomendados

El Método

Teatro: Fernando, Clara, Enrique, Andrea y Carlos se sorprenden cuando se dan cuenta de que todos están en busca del mismo trabajo. Para ganarse el puesto de CEO de esta prestigiosa y pudiente empresa, tendrán que competir en unas pruebas, que no solo prometen demostrar quién es el o la más apta para el cargo, sino de sacar a la luz el carácter de cada uno.

Ingreso para mayores de 12 años, con boletería.

Partitura Semana Mayor: “Stabat Mater” de Antonín Dvořák

“Stabat Mater” fue la primera creación de Antonín Dvořák (1841 - 1904) vinculada con temáticas religiosas y su proceso de composición comenzó en septiembre de 1875, justo después de la muerte de Josefa, la hija recién nacida del célebre autor checo. La versión orquestal de esta obra, originalmente concebida para cuatro solistas, coro y piano, se estrenó en diciembre de 1880 en un memorable concierto en Praga. Durante los días de la Semana Mayor, la Filarmónica de Bogotá seleccionó esta partitura para realizar un montaje musical imperdible en el que participa la orquesta, dirigida por Joachim Gustafsson; el Coro Filarmónico Juvenil, a cargo de Johanna Molano, y cuatro destacadas voces colombianas: Vanesa Rose (soprano), Juana Monsalve (mezzosoprano), Javier Felipe Cevallos Acero (tenor) y Camilo Mendoza (barítono).

Programación conciertos:

Miércoles 27 de marzo 3:00 p.m. Lugar: Catedral Primada de Colombia. Entrada libre hasta completar aforo

Festival de Teatro Alternativo 2024

Para los amantes de las artes escénicas llega a Bogotá la IV edición del Festival de Teatro Alternativo Festa con 58 obras de teatro, danza y performance, de agrupaciones distritales, nacionales e internacionales, en 12 escenarios en diferentes localidades de la ciudad. La fiesta teatral se llevará a cabo hasta el 31 de marzo y empatará su programación, el día 27, con el Día Internacional del Teatro. Uno de los principales logros del FESTA es la democratización y acceso a las artes escénicas, generando nuevos públicos y promoviendo la dramaturgia nacional y los grupos regionales. Este enfoque ha sido respaldado y reconocido por el sector teatral.

Visita el Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá te ofrece tres rutas que te llevarán a explorar el universo, la vida y las leyendas; así mismo, habrá shows láser como Fantasía Musical hasta 31 de marzo de bandas como Coldplay y The Beatles, entre muchas otras que no te puedes perder.Además, el sábado 30 de marzo, se realizará la primera edición del tradicional Planetario Nocturno 2024, un encuentro que ofrece múltiples actividades para el disfrute de toda la familia. Estas actividades iniciarán a las 3:00 p.m.