¿Y Marc? Nadia Ferreira presume su figura en bikini, pero este detalle se robó la atención

El fin de semana pasado Salma Hayek compartió una fotografía desde la playa mostrando su impactante figura a los 57 años con un bikini que rompía con todas las reglas de Carolina Herrera. La imagen fue capturada por su hija Valentina Paloma Pinault, a quien calificó como la fotógrafa de la familia, presumiendo los dotes de la joven de 16 años en este arte.

Pero, siguiendo los pasos de la famosa actriz veracruzana, la esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira compartió una nueva fotografía que presumía su figura tras haberse convertido en madre hace casi un año del pequeño ‘Marquitos’ de quien ya mostró la primera imagen de su rostro.

Fue el pasado fin de semana que la modelo paraguaya compartió parte de sus vacaciones familiares rumbo a República Dominicana, donde mostró como su bebé que está a unos pocos meses de cumplir el año, se rodea de la naturaleza y mira encantado a los animalitos que rodean la mansión de Marc Anthony en República Dominicana que se ubica en el Resort ‘Casa de Campo de La Romana’, su dulce hogar en el caribe, también es conocido como ‘El Oasis’.

Recomendados

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Nadia Ferreira presume su figura en bikini

Hace unos días, Nadia Ferreira compartió una serie de fotografías con un bikini de lazos que causó furor en redes sociales, presumiendo su impactante figura que la colocó como una de las modelos favoritas para ganar Miss Universo en 2021.

Se trató de un look negro con lazos que cubría parte de su abdomen y que complementó con un elegante kimono en color verde esmeralda de transparencias con bordados selváticos, pero esto no fue todo, pues hace unas horas a través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una sexy fotografía en sus stories donde posaba en la alberca de la residencia de Marc Anthony con un bikini animal print.

Nadia Ferreira mostró su look de bikini animal print en color marrón con estampado de serpiente que combinó perfectamente con un sombrero de mimbre y un pareo en color negro, mostrando los resultados de los ejercicios y rutinas que hace diariamente y que comparte a través de sus redes sociales.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Desde hace un tiempo, la modelo sorprendió a los seguidores luego de mostrar su figura posparto y aunque presume medidas impactantes, hay quienes desean que Ferreira y Marc Anthony den un hermanito a ‘Marquitos’.

El detalle de la nueva foto de Nadia Ferreira por el que la criticaron

Aunque la belleza de Nadia Ferreira es algo que no puede negarse, los usuarios notaron un detalle en la imagen que no pasó desapercibido y por el que se llevó los señalamientos, pues hubo quienes preguntaron por Marc Anthony, quien parecía que no había viajado con su familia a disfrutar de este paraíso caribeño. “Parece que Marc no está ahí. Nunca aparece en fotos”.

Pese a que la pareja ha estado en el ojo del huracán, siendo cuestionados sobre su relación y si estaban enfrentando una crisis, a lo que ambos se limitaron a postear una serie de fotos que ayudaban a desmentir estas teorías en torno a su relación.

Otra cosa que notaron los internautas, fueron los lujos de los que disfruta su bebé, quien todavía no cumple un año y ya viaja en jet privado y goza de exclusivas vacaciones.