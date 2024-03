¿No le gustó? Yina Calderón le dio ‘palo’ a Feid por su presentación en Estéreo Picnic

Yina Calderón le contó a sus seguidores cómo le fue durante su paso por el festival musical Estéreo Picnic, asegurando que si bien disfrutó mucho del evento, quedó poco conforme con la presentación de Feid, quien para ella se perfilaba como uno de los artistas más destacados de la plantilla de cantantes, criticando duramente su actuación.

La empresaria de fajas suele destacar no solo por los diferentes negocios que ha emprendido, ya que también suele ponerse al frente en las redes sociales por los polémicos comentarios que realiza sobre diferentes figuras de la farándula nacional e internacional, expresando todo lo que siente sin ningún tipo de filtro.

Y en el caso de su paso por Estéreo Picnic no fue la excepción, ya que a través de algunas historias de Instagram les contó a sus seguidores que si bien disfrutó de este evento musical, se llevó una gran decepción con un artista que para ella prometía mucho: Feid.

El colombiano ha estado gozando de muy buena proyección últimamente, posicionando la mayoría de sus temas entre los primeros lugares de las carteleras musicales más prestigiosas y cautivando a miles de fans en sus presentaciones.

Pero tal parece que Yina Calderón no quedó del todo impresionada debido a que en un clip contó que si bien el joven tiene buenas canciones, su presentación no fue del todo buena, dando a entender que fue floja.

“A mí Feid no me mató. O sea, sus canciones son buenas, pero yo la verdad pensaba que el man tenía mejor show. O sea, yo no nada contra él ni nada, pero yo hablando desde mi punto de vista, pues corre para un lado, corre para el otro, viene para aquí, se viene para allá. Pero que yo les diga: ‘el show’, no”, contó la DJ.

Yina Calderón no quedó conforme con la presentación de Feid

En otra historia, la empresaria aprovechó para comparar a una banda de música regional mexicana con el show que armó Feid, indicando que ellos tuvieron un mejor desempeño en la tarima que el colombiano, recalcando los aspectos negativos de su presentación.

“Grupo Frontera lo hizo muy bien, incluso me gustó más que Feid, la verdad. O sea, sí, muy buenas sus canciones, pero no sé, no hizo fue sino moverse para un lado y otro, y decir: ‘mor’. De tanto que pronuncia la palabra mor ya uno dice: ‘ya, ma***a’, ya’”, concluyó Yina Calderón.