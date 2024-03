Miguel Polo Polo le ‘tiró los perros’ a reconocido influencer ‘petrista’ pero le hicieron el feo

Miguel Polo Polo ha sido tema de conversación en las redes sociales por algo que va más allá de sus funciones como miembro de la Cámara de Representantes, ya que en una reciente entrevista un reconocido influencer lo dejó mal parado, luego de revelar que el cartagenero le había ‘tirado los perros’ mientras se encontraban en un sitio de rumba en Bogotá.

Para agosto de 2023, el representante de 28 años por el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, se convirtió en tendencia luego de presentar con un apasionado beso francés a quien sería su pareja, Valeria Cuenca, de quien se conoce tiene 22 años y es estudiante de negocios internacionales.

Pero este vínculo amoroso podría verse afectado luego de las declaraciones de un creador de contenido, quien habló de la manera en la que Polo Polo intentó ‘cotizárselo’ mientras estaban en un bar. Todo esto quedo en evidencia en la entrevista realizada por el programa ‘Gordas de envidia pódcast’, dirigido por Camilo Pulgarin.

Recomendados

Se trata de Valentino, influencer que en TikTok supera los 8,7 millones de seguidores, mismo que frente a los micrófonos del formato expresó: “Yo estaba en una ‘fiestica’ en Bogotá tomando y se me acerca Polo Polo y me dice, “eres muchísimo, más hermoso de frente” y yo le dije “soy petrista”. (...) Me empezó a seguir, le gustó lo respondona que soy”. Adicionalmente, Valentino le pidió al congresista que promoviera proyectos en la Cámara para ayudar a la comunidad LGTBIQ+: “Ya que dices que eres marica, haz algo por las maricas, porque no haces nada”; palabras que generaron una ola de comentarios.

“De lo que uno se entera”, “Yo no creo de a mucho, Valentino es muy chismoso”, “Harían buena pareja”, “No creo que Polo Polo tenga mal gusto” ,y “Que mal gusto tiene Polo Polo”, fueron algunas de las reaccciones en Instagram.